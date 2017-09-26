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26сентября
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сегодня, 09:44 2

У жителя Благовещенского района обнаружили почти сотню боеприпасов разного калибра

У жителя Благовещенского района обнаружили почти сотню боеприпасов разного калибра

Сотрудники амурского пограничного управления ФСБ России изъяли из незаконного оборота боеприпасы у 54-летнего жителя Благовещенского района. У мужчины обнаружили пять боеприпасов калибра 7,62 миллиметра и 89 боеприпасов калибра 5,45 миллиметра.

Также у амурчанина нашли охотничьи патроны в количестве около 40 штук, одну учебную гранату Ф-1 и два учебных запала для гранат.

Изъятые боеприпасы с материалами доследственной проверки переданы в МО МВД России «Благовещенский», сообщает пресс-служба амурского погрануправления.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    4 часа назад

    А вдруг зомби-апокалипсис?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Этого дерьма, полно на полигонах. Цинками, в своё время выкидывали..после стрельб.

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