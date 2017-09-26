У жителя Благовещенского района обнаружили почти сотню боеприпасов разного калибра
Сотрудники амурского пограничного управления ФСБ России изъяли из незаконного оборота боеприпасы у 54-летнего жителя Благовещенского района. У мужчины обнаружили пять боеприпасов калибра 7,62 миллиметра и 89 боеприпасов калибра 5,45 миллиметра.
Также у амурчанина нашли охотничьи патроны в количестве около 40 штук, одну учебную гранату Ф-1 и два учебных запала для гранат.
Изъятые боеприпасы с материалами доследственной проверки переданы в МО МВД России «Благовещенский», сообщает пресс-служба амурского погрануправления.
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