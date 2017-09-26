В отношении «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело

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«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа"», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«ВИМ-Авиа» продолжала продавать билеты на свои рейсы при том, что у нее было недостаточно денег для закупки топлива, в том числе в аэропорту Домодедово. Возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров у авиакомпании не было.

«В настоящее время следствием проводится сбор доказательственной базы (...), уже опрошен генеральный директор авиакомпании, направлены запросы в адрес поставщиков топлива, истребована документация», – отметила Светлана Петренко.

Как сообщало Амур.инфо, на днях «ВИМ-Авиа» начала массовые задержки, а также отмены своих авиарейсов. Это коснулось и рейсов между Домодедово и Благовещенском. Губернатору Приамурья пообещали, что самолеты «ВИМ-Авиа» будут летать в Благовещенск до 2 октября. Ожидается, что обязанности «ВИМ-Авиа» по перевозке людей между Москвой и Благовещенском с 6 октября сможет взять на себя авиакомпания «Икар».