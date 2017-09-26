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26сентября
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сегодня, 09:35 3

В отношении «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело

В отношении «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело
Фото: bbc.com

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц авиакомпании «ВИМ-Авиа». Их подозревают в крупном мошенничестве, передает ТАСС.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа"», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«ВИМ-Авиа» продолжала продавать билеты на свои рейсы при том, что у нее было недостаточно денег для закупки топлива, в том числе в аэропорту Домодедово. Возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров у авиакомпании не было.

«В настоящее время следствием проводится сбор доказательственной базы (...), уже опрошен генеральный директор авиакомпании, направлены запросы в адрес поставщиков топлива, истребована документация», – отметила Светлана Петренко.

Как сообщало Амур.инфо, на днях «ВИМ-Авиа» начала массовые задержки, а также отмены своих авиарейсов. Это коснулось и рейсов между Домодедово и Благовещенском. Губернатору Приамурья пообещали, что самолеты «ВИМ-Авиа» будут летать в Благовещенск до 2 октября. Ожидается, что обязанности «ВИМ-Авиа» по перевозке людей между Москвой и Благовещенском с 6 октября сможет взять на себя авиакомпания «Икар».

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#закон #транспорт #«ВИМ-Авиа»

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Комментарии
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  • starco

    starco
    4 часа назад

    А собственник авиакомпании тем временем пакует чемоданы...

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    вот как можно было назвать авиа-компанию Икар? последняя страница была вырвана, не дочитал в детстве? ))

    надеюсь, учтут ошибки греческого Икара и нашего ВИМа и будут работать без проблем.

  • MalySheff

    MalySheff
    2 часа назад

    Икар - такая же ботва. Экс-НордВинд, они же ПегасФлай. Турки. Что хочу - то ворочу. Изменится ветер - так же в кусты свалят.

    Пока серьезный российский перевозчик сюда не встанет - пассажиры так и будут, как на пороховой бочке.

    Хотя Аэрофлот и Трансухи - тоже серьезными перевозчиками были...

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