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26сентября
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Рейс «ВИМ–Авиа» в Благовещенск задержали, отменили, а потом снова восстановили (видео)

Рейс «ВИМ–Авиа» в Благовещенск задержали, отменили, а потом снова восстановили (видео)

Очередной рейс авиакомпании «ВИМ–Авиа» из Москвы задерживается. Согласно информации на сайте благовещенского аэропорта, самолет приземлится в 16 часов. Но пассажиры из аэропорта Домодедово сообщили, что им объявили об отмене рейса и предложили сдавать билеты, а потом внезапно решение изменили.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с конца прошлой недели регулярные полеты самолетов компании «ВИМ–Авиа» между Москвой и Благовещенском были нарушены. 23 сентября прилет борта из Домодедова задержался почти на сутки. Самолет должен был прилететь в 8 часов утра субботы, а приземлился в благовещенском аэропорту только в шестом часу утра в воскресенье. 24 сентября рейс вообще был отменен. В понедельник, 25 сентября, самолет вылетел по расписанию. Но обратный его полет снова привел к затруднениям.

«Вчера мы шесть часов проторчали перед стойкой регистрации, а потом на табло появилась информация о том, что рейс задержан до 18:30 26 сентября, – рассказал благовещенец Сергей, пассажир очередного задержанного рейса. – Я поехал обратно в Москву, и в дороге меня застала смс о том, что рейс отменяется. Написали сдавать билеты».

На этом история не закончилась. Ночью Сергею от авиакомпании пришла еще одна смс, в которой сообщалось, что рейс будет, но в 3:05 по московскому времени. Благовещенец узнал об этом за два часа до вылета и едва успел добраться до аэропорта.

«С рейса нашего, наверное, половина людей из тех, что были вчера, – сообщил Сергей. – А регистрация уже закрыта. Я успел за три минуты до конца. Сейчас на табло написано, что вылет в 4 часа» (10 часов по амурскому времени – Прим. ред.).

Таким образом, рейс задерживается уже минимум на девять с половиной часов.

После 10 часов утра стало известно, что самолет в Благовещенск так и не вылетел. Официальное время взлета объявили – 5 часов по московскому времени, или 11 часов – по амурскому).

В 11 часов стало известно, что самолет из Домодедова в Благовещенск наконец вылетел. Расчетное время время прилета – 18:00 по местному времени.

Тем временем, «ВИМ-авиа» принесли извинения пассажирам за неудобства. В своем акаунте в «Инстаграм» представители компании написали: «От лица всей авиакомпании мы приносим наши извинения всем пассажирам задержанных рейсов. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в авиакомпании "ВИМ-авиа" сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах.

В данный момент мы продолжаем переговоры с финансовыми структурами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров. Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также партнеров из туристической отрасли. И поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления. Мы принимаем все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров».

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#происшествия #транспорт #«ВИМ-Авиа»

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Комментарии
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  • Саймон

    Саймон
    4 часа назад

    Издевательство над людьми.

  • dronns

    dronns
    4 часа назад

    Это конец компании. У кого билеты на другие даты срочно меняйте!

  • Калипсо

    Калипсо
    3 часа назад

    А как менять, если билеты льготные? Тоже пришло такое сообщение. Рейс из Москвы должен быть 05.10. Что делать, непонятно.

  • Дюна

    Дюна
    3 часа назад

    На октябрь месяц рейсов ВИМ в Благовещенск-Москва нет. Продажа билетов закрыта. Зайдите на сайт компании и сами убедитесь. Билеты есть на Уральские и Икар с пересадкой в Новосибирске

  • Саймон

    Саймон
    3 часа назад

    Калипсо

    А как менять, если билеты льготные? Тоже пришло такое сообщение. Рейс из Москвы должен быть 05.10. Что делать, непонятно.



    Обращайтесь в агентство, в котором купили билеты.

  • dronns

    dronns
    2 часа назад

    Да уже завтра не улетите! Вы, что очнитесь! Всем пофиг! Это же не первая компания! Скоро буде 3,4 компании летать по 50тр в одну сторону.

  • dronns

    dronns
    2 часа назад

    Из москвы

    NN 181 ВИМ-АВИА БЛАГОВЕЩЕНСК 26 сен 18:30 26 сен 18:30 Отменен

  • dronns

    dronns
    2 часа назад

    NN 181 ВИМ-АВИА БЛАГОВЕЩЕНСК 26 сен 18:30 Отменен

    27 го рейса от нас не будет точно.

  • dronns

    dronns
    2 часа назад

    NN 181 ВИМ-АВИА БЛАГОВЕЩЕНСК 25 сен 18:30 26 сен 05:27 Отправлен

    Сегодня будет последний рейс за 25 и 26 сентября . И ВСЁ !!!

  • Калипсо

    Калипсо
    2 часа назад

    По прилету обратимся в агентство, а сейчас брать в Москве билеты на рейс других авиакомпаний за полную стоимость? Если ВИМы отменили рейс, они же должны предложить пассажирам альтернативный вариант?

  • dronns

    dronns
    2 часа назад

    Может быть через пару дней ожидания вас вывезти другая компания бесплатно. Как было с Трансами, но тогда было сложнее

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Щас главное - не насинячиться и не прорваться с боем на лётное поле, как один пассажир Вима.

  • Temonchik1985

    Temonchik1985
    2 часа назад

    И как их сдать то?Билеты приобретались в Благовещенске,29 у меня должен был быть вылет из Москвы!Короче полный пи....ц!

  • Viva

    Viva
    1 час назад

    Сегодня вернулась сумма за билет на карту, с которой оплачивала билет при покупке на их сайте. 23 числа отправила им письмо, в этот же день через оператора протолкнула его на обработку. Учитывая их финансовое положение,немного переживала вернут ли

  • dmitriy09_94

    dmitriy09_94
    1 час назад

    А полетел то аэрофлотовский А320

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