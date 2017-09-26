Рейс «ВИМ–Авиа» в Благовещенск задержали, отменили, а потом снова восстановили (видео)

Очередной рейс авиакомпании «ВИМ–Авиа» из Москвы задерживается. Согласно информации на сайте благовещенского аэропорта, самолет приземлится в 16 часов. Но пассажиры из аэропорта Домодедово сообщили, что им объявили об отмене рейса и предложили сдавать билеты, а потом внезапно решение изменили.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с конца прошлой недели регулярные полеты самолетов компании «ВИМ–Авиа» между Москвой и Благовещенском были нарушены. 23 сентября прилет борта из Домодедова задержался почти на сутки. Самолет должен был прилететь в 8 часов утра субботы, а приземлился в благовещенском аэропорту только в шестом часу утра в воскресенье. 24 сентября рейс вообще был отменен. В понедельник, 25 сентября, самолет вылетел по расписанию. Но обратный его полет снова привел к затруднениям.

«Вчера мы шесть часов проторчали перед стойкой регистрации, а потом на табло появилась информация о том, что рейс задержан до 18:30 26 сентября, – рассказал благовещенец Сергей, пассажир очередного задержанного рейса. – Я поехал обратно в Москву, и в дороге меня застала смс о том, что рейс отменяется. Написали сдавать билеты».

На этом история не закончилась. Ночью Сергею от авиакомпании пришла еще одна смс, в которой сообщалось, что рейс будет, но в 3:05 по московскому времени. Благовещенец узнал об этом за два часа до вылета и едва успел добраться до аэропорта.

«С рейса нашего, наверное, половина людей из тех, что были вчера, – сообщил Сергей. – А регистрация уже закрыта. Я успел за три минуты до конца. Сейчас на табло написано, что вылет в 4 часа» (10 часов по амурскому времени – Прим. ред.).

Таким образом, рейс задерживается уже минимум на девять с половиной часов.

После 10 часов утра стало известно, что самолет в Благовещенск так и не вылетел. Официальное время взлета объявили – 5 часов по московскому времени, или 11 часов – по амурскому).

В 11 часов стало известно, что самолет из Домодедова в Благовещенск наконец вылетел. Расчетное время время прилета – 18:00 по местному времени.

Тем временем, «ВИМ-авиа» принесли извинения пассажирам за неудобства. В своем акаунте в «Инстаграм» представители компании написали: «От лица всей авиакомпании мы приносим наши извинения всем пассажирам задержанных рейсов. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в авиакомпании "ВИМ-авиа" сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах.

В данный момент мы продолжаем переговоры с финансовыми структурами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров. Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также партнеров из туристической отрасли. И поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления. Мы принимаем все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров».