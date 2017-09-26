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26сентября
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сегодня, 09:24 0

Белогорцы привезли серебро и бронзу с Кубка мира по кикбоксингу

Белогорцы привезли серебро и бронзу с Кубка мира по кикбоксингу
Фото: Lenta.ru

Белогорские спортсмены приняли участие в Кубке мира по кикбоксингу–2017. Соревнования проходили с 19 по 24 сентября в Анапе. В них приняли участие спортсмены из 32 стран – всего около 900 участников. От белогорской федерации тайского бокса участвовали три спортсмена в различных дисциплинах.

В результате в пойтфайтинг Кирилл Крылов и Софья Кузьмина заняли третье место. В лайтконтакт Варвара Мищенкова завоевала серебро, Софья Кузьмина – бронзу, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #спорт

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