Белогорцы привезли серебро и бронзу с Кубка мира по кикбоксингу

Фото: Lenta.ru

Белогорские спортсмены приняли участие в Кубке мира по кикбоксингу–2017. Соревнования проходили с 19 по 24 сентября в Анапе. В них приняли участие спортсмены из 32 стран – всего около 900 участников. От белогорской федерации тайского бокса участвовали три спортсмена в различных дисциплинах.

В результате в пойтфайтинг Кирилл Крылов и Софья Кузьмина заняли третье место. В лайтконтакт Варвара Мищенкова завоевала серебро, Софья Кузьмина – бронзу, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #спорт

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Екатерина PL