Минтранс проработает вопросы господдержки «ВИМ-Авиа»

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что авиакомпания запросила госгарантии в правительстве РФ. Представитель курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигулина сказала изданию, что речь идет о госгарантиях по кредитам. Дворкович, по ее словам, переправил письмо в Минтранс с предложением «проработать».

Сообщалось, что поддержку «ВИМ-Авиа» могут оказать «Татнефть», банк «Зенит» и правительство Татарстана. «Мы как поставщики топлива являемся одними из кредиторов, но не больше», - сообщил RNS представитель «Татнефти». В пресс-службе правительства Татарстана сообщили, что не будут участвовать в поддержке авиаперевозчика «ВИМ-Авиа». «Правительство Татарстана не имеет отношение к перевозчику и не собирается нести никаких обязательств», - сообщили в пресс-службе. В банке «Зенит» отказались от комментариев.

Также сообщалось, что базовый аэропорт авиакомпании, Домодедово, отказался обслуживать компанию в долг. Прежде всего речь идет о заправке топливом, которое предоставлялось только до понедельника, 26 сентября, включительно. Газета «Ведомости» называла сумму задолженности авиакомпании перед аэропортом - 500 миллионов рублей.

Также стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа». Кроме того глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту задержки рейсов авиакомпании.