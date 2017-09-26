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26сентября
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сегодня, 00:05 2

Минтранс проработает вопросы господдержки «ВИМ-Авиа»

Минтранс РФ проработает вопросы предоставления гарантий по кредитам авиакомпании «ВИМ-Авиа» и представит свою позицию в правительство РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что авиакомпания запросила госгарантии в правительстве РФ. Представитель курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигулина сказала изданию, что речь идет о госгарантиях по кредитам. Дворкович, по ее словам, переправил письмо в Минтранс с предложением «проработать».

Сообщалось, что поддержку «ВИМ-Авиа» могут оказать «Татнефть», банк «Зенит» и правительство Татарстана. «Мы как поставщики топлива являемся одними из кредиторов, но не больше», - сообщил RNS представитель «Татнефти». В пресс-службе правительства Татарстана сообщили, что не будут участвовать в поддержке авиаперевозчика «ВИМ-Авиа». «Правительство Татарстана не имеет отношение к перевозчику и не собирается нести никаких обязательств», - сообщили в пресс-службе. В банке «Зенит» отказались от комментариев.

Также сообщалось, что базовый аэропорт авиакомпании, Домодедово, отказался обслуживать компанию в долг. Прежде всего речь идет о заправке топливом, которое предоставлялось только до понедельника, 26 сентября, включительно. Газета «Ведомости» называла сумму задолженности авиакомпании перед аэропортом - 500 миллионов рублей.

Также стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа». Кроме того глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту задержки рейсов авиакомпании.

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#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • dronns

    dronns
    40 минут назад

    ВИМ ЗАДЕРЖАЛ ВСЕ РЕЙСЫ. или Отменил. Вылетел только 1 в Краснодар. Смотрите онлайн табло Домодедово

  • dronns

    dronns
    31 минута назад

    Всё это Банкрот! Меняйте срочно билеты пока не поздно! Надеяться не стоит, если даже Трансов грохнули. Кто следующий?

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