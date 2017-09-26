Инвестор планирует заняться утилизацией отходов производства в ТОР «Белогорск»

На прошлой неделе в корпорацию развития Дальнего Востока поступили пять заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития. Сумма заявленных инвестиций составила более 269 миллионов рублей. Потенциальных инвесторов из 18 территорий заинтересовали ТОР «Хабаровск», «Кангалассы», «Белогорск» и «Камчатка».

Так, в ТОР «Белогорск» планируется создание комплекса по утилизации углеродосодержащих отходов производства, отработанных масел и нефтепродуктов. Белогорск является крупным транспортным узлом Транссибирской магистрали, и потенциальный инвестор ООО «АмурЭкоРесурс» рассчитывает оказывать комплексные услуги автотранспортным предприятиям и предприятиям железнодорожного транспорта Дальневосточного федерального округа по сбору, транспортировке и утилизации отходов производства и потребления.

С момента реализации федеральных законов о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило порядка 840 заявок с общим объемом инвестиций свыше 2,8 триллиона рублей и перспективой создания до 100 тысяч рабочих мест, сообщает Минвостокразвития.