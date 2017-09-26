Александр Козлов ответит на вопросы амурчан в прямом эфире

Губернатор Амурской области 30 сентября ответит на вопросы жителей региона в студии «Альфа-канала». Александр Козлов станет участником проекта «Прямой эфир» интернет-журнала Амур.лайф. Сейчас редакция принимает видеовопросы, их можно прислать на почту: life@amur.info или на WhatsApp: +7-914-557-17-50. Тема прямого эфира – работа губернатора.

Трансляция будет идти на сайте Амур.лайф и в инстаграм-акаунтах Амур.инфо и «Альфа-канала». Там же пользователи могут оставить свои вопросы – в комментариях либо в директе. Во время эфира пользователи смогут узнать о деятельности правительства и рассказать о своих проблемах главе региона.

«Прийти к нам в студию губернатор обещал давно, и мы рады, что он сдержал это обещание. Я думаю, вопросов будет очень много. Надеемся уместить максимум в этот час и озвучить вопросы и проблемы, которые интересуют амурчан», – сказала редактор проекта «Прямой эфир» Ирина Стругачева.