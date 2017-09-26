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26сентября
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Александр Козлов ответит на вопросы амурчан в прямом эфире

Александр Козлов ответит на вопросы амурчан в прямом эфире

Губернатор Амурской области 30 сентября ответит на вопросы жителей региона в студии «Альфа-канала». Александр Козлов станет участником проекта «Прямой эфир» интернет-журнала Амур.лайф. Сейчас редакция принимает видеовопросы, их можно прислать на почту: life@amur.info или на WhatsApp: +7-914-557-17-50. Тема прямого эфира – работа губернатора.

Трансляция будет идти на сайте Амур.лайф и в инстаграм-акаунтах Амур.инфо и «Альфа-канала». Там же пользователи могут оставить свои вопросы – в комментариях либо в директе. Во время эфира пользователи смогут узнать о деятельности правительства и рассказать о своих проблемах главе региона.

«Прийти к нам в студию губернатор обещал давно, и мы рады, что он сдержал это обещание. Я думаю, вопросов будет очень много. Надеемся уместить максимум в этот час и озвучить вопросы и проблемы, которые интересуют амурчан», – сказала редактор проекта «Прямой эфир» Ирина Стругачева.

Просмотров всего: 923

#областная власть #СМИ

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Комментарии
Показать все (34) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    вопросы заранее подготовлены?он же говорить не умеет без бумажки

  • Цунай

    Цунай
    5 часов назад

    Умеет. Уже научился.

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    5 часов назад

  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    Он за все ответит!!

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    Хлеба нет так хоть зрелищ.

  • Саймон

    Саймон
    4 часа назад

    Амур.инфо объясните пожалуйста, почему для губернатора нужно записывать только видео вопросы и отправлять их на почту? Для модерации и подготовки ответов? Почему наш губернатор не хочет (не может) отвечать на вопросы, которые будут написаны в комментариях в течении прямого эфира, как это обычно происходит с другими приглашенными в прямой эфир?

  • OT

    OT
    4 часа назад

    С губером неочем говорить. Он не более чем просто действительно зрелищная причуда.

    К нему только два вопроса и первый это прежде всего вопрос принятие и непринятие им мата от людей.

    А второй конечно гламур лицедейства типа "а какой галстук вы любите" и он естественно на дурость дуром на олимп вознесется ответом ....нет тут не пыль из окопов а типа .. "я галстук не жую на выбор"

  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    Да о чем можно,говорить,одно можно спросить,когда Амурская область поднимется в рейтинге с последнего или предпоследних мест по России?

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    3 часа назад

    Саймон

    ... Почему наш губернатор не хочет (не может) отвечать на вопросы, которые будут написаны в комментариях в течении прямого эфира,.?



    Зачем ему это?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    СаймонПочему наш губернатор не хочет (не может) отвечать на вопросы, которые будут написаны в комментариях в течении прямого эфира, как это обычно происходит с другими приглашенными в прямой эфир?


    А ты что думаешь в прямом эфире все вопросы будут уместны?

    Попробуй вылези на трибуну, а у тебя поддатый дядя Петя спросит "кто тут бугор, а кто рамсы попутал?", а тебе на него отвечай...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Allgemeine

    Саймон

    Почему наш губернатор не хочет (не может) отвечать на вопросы, которые будут написаны в комментариях в течении прямого эфира, как это обычно происходит с другими приглашенными в прямой эфир?



    А ты что думаешь в прямом эфире все вопросы будут уместны?

    Попробуй вылези на трибуну, а у тебя поддатый дядя Петя спросит "кто тут бугор, а кто рамсы попутал?", а тебе на него отвечай...



    Ага, бухие пети обычно интервью с губерами смотрят и вопросы задают))).

  • Статист

    Статист
    3 часа назад

    Саймон

    Амур.инфо объясните пожалуйста, почему для губернатора нужно записывать только видеовопросы и отправлять их на почту? Для модерации? Почему наш губернатор не хочет (не может) отвечать на вопросы, которые будут написаны в комментариях в течении прямого эфира, как это обычно происходит с другими приглашенными в прямой эфир?



    КМК, это потому что наш губернатор сильно обидчивый :-) А так, Ваш фейс "срисован", будет кому кинуть "предъяву" :-))))

  • Саймон

    Саймон
    3 часа назад

    Allgemeine



    А ты что думаешь в прямом эфире все вопросы будут уместны?

    Попробуй вылези на трибуну, а у тебя поддатый дядя Петя спросит "кто тут бугор, а кто рамсы попутал?", а тебе на него отвечай...


    Объясни тогда, в чем ценность прямого эфира?

    Пусть приглашают Козлова на "Простые вопросы" и задают только уместные и правильные вопросы. Кто мешает?

    Я еще лучше пусть Ярошенко у Козлова возьмет очередное интервью .... там всегда все правильно и уместно.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Саймон

    Allgemeine



    А ты что думаешь в прямом эфире все вопросы будут уместны?

    Попробуй вылези на трибуну, а у тебя поддатый дядя Петя спросит "кто тут бугор, а кто рамсы попутал?", а тебе на него отвечай...


    Объясни тогда, в чем ценность прямого эфира?

    Пусть приглашают Козлова на простые вопросы и задают только уместные вопросы. Кто мешает?



    А вы знаете какие вопросы уместные?

    Если человек заявляет готовность ответить на вопросы граждан, то зачем самих граждан расслаивать на нужных и не нужных?

    Наверно затем, чтоб это были едросня и дебилы, а видимость создат как общение с гражданами. Тьфу! Маты - это первый вопрос как я выше писал. И конечно неочем с губером говорить

  • Саймон

    Саймон
    3 часа назад

    Статист



    КМК, это потому что наш губернатор сильно обидчивый :-) А так, Ваш фейс "срисован", будет кому кинуть "предъяву" :-))))



    Ну тогда, вместе с вопросом нужно указывать ФИО, адрес жительства, номер паспорта, чтобы не отнимать время у офицеров полиции.

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    3 часа назад

    насчет видеовопросов хитро придумано

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Саймон

    Статист



    КМК, это потому что наш губернатор сильно обидчивый :-) А так, Ваш фейс "срисован", будет кому кинуть "предъяву" :-))))



    Ну тогда, вместе с интервью нужно указывать ФИО, адрес жительства, номер паспорта, чтобы не отнимать время у офицеров полиции.



    А что не так? У нас пока что полицейское государство. Вы с этим видимо как тот городской житель в тайге разглядывает таких милых медвежат и даже пытается играть

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    3 часа назад



    Я думаю, вопросов будет очень много.



    .

    Да че там много...

    Когда ты свалишь уже отсюда?

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    2 часа назад

    Allgemeine

    Саймон

    Почему наш губернатор не хочет (не может) отвечать на вопросы, которые будут написаны в комментариях в течении прямого эфира, как это обычно происходит с другими приглашенными в прямой эфир?



    А ты что думаешь в прямом эфире все вопросы будут уместны?

    Попробуй вылези на трибуну, а у тебя поддатый дядя Петя спросит "кто тут бугор, а кто рамсы попутал?", а тебе на него отвечай...



    Плохой народ тебе достался. Сплошь алкашня да неадекваты.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    СаймонОбъясни тогда, в чем ценность прямого эфира?


    Прямой эфир не означает, что можно говорить кому что вздумается на нем и что вздумается. Должны быть определенные правила поведения на нем с обоих сторон. И расслоение на конструктивные и неконструктивные вопросы просто необходимо.

    Иначе "пользуясь случаям передаю привет Трушу, и его №";№";!% партии" и начнется вместо конструктивного диалога полная околесица...

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 часа назад

    Allgemeine

    Саймон

    Объясни тогда, в чем ценность прямого эфира?



    Прямой эфир не означает, что можно говорить кому что вздумается на нем и что вздумается. Должны быть определенные правила поведения на нем с обоих сторон. И расслоение на конструктивные и неконструктивные вопросы просто необходимо.

    Иначе "пользуясь случаям передаю привет Трушу, и его №";№";!% партии" и начнется вместо конструктивного диалога полная околесица...



    .

    ну приехали

    а как же свобода слова и тыпы?

    едросня правила на ходу сочиняет под себя

    ...

    насчет конструктивного диалога смяшно

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    Герцог Мальбороа как же свобода слова и тыпы?


    Мггг...

    Забавляет когда либерастня думает, что свобода=вседозволенность.

  • Ирина Стругачёва

    Ирина Стругачёва
    2 часа назад

    Саймон

    Амур.инфо объясните пожалуйста, почему для губернатора нужно записывать только видео вопросы и отправлять их на почту? Для модерации и подготовки ответов? Почему наш губернатор не хочет (не может) отвечать на вопросы, которые будут написаны в комментариях в течении прямого эфира, как это обычно происходит с другими приглашенными в прямой эфир?



    Хотим показать, что вопросы задают реальные люди с реальными проблемами, а не "тролли", скрывающиеся за никами. Как можно помочь человеку, который не желает этого. Конечно, мы принимаем и не видеовопросы. Сейчас они принимаются в инстаграм-аккаунтах "Амур.инфо" и "Альфа-канала". Ждем вашего вопроса!

    Если губернатор согласился принять участие в прямом эфире, то он наверняка готов ответить на вопросы. Мы озвучивать их собираемся.

  • Саймон

    Саймон
    2 часа назад

    Allgemeine



    Прямой эфир не означает, что можно говорить кому что вздумается на нем и что вздумается. Должны быть определенные правила поведения на нем с обоих сторон. И расслоение на конструктивные и неконструктивные вопросы просто необходимо.


    Все правила уже обозначены. Цитирую информацию с первого прямого эфира:



    Дорогие подписчики и читатели! Этот день настал! Сегодня, 16 июня, в 19:00 мы запускаем «Прямой эфир» – проект, который делаете вы! У вас есть уникальный шанс задать все интересующие вас вопросы нашим гостям. Они придут к нам только для того, чтобы ответить вам. Спрашивайте о работе, увлечениях, личной жизни – о чем хотите. Не стесняйтесь. Не останавливайтесь. Присоединяйтесь!



    http://life.amur.info/life/novyy-proekt-na-amur-life-pryamoy-efir

    Т.е. спрашивать можно о чем угодно и если губернатор не согласен с этими правилами, то зачем он идет на прямой эфир? Тогда уж проще ему к Ярошенки.

  • Саймон

    Саймон
    2 часа назад

    Ирина Стругачёва



    Хотим показать, что вопросы задают реальные люди с реальными проблемами, а не "тролли", скрывающиеся за никами. Как можно помочь человеку, который не желает этого. Конечно, мы принимаем и не видеовопросы. Сейчас они принимаются в инстаграм-аккаунтах "Амур.инфо" и "Альфа-канала". Ждем вашего вопроса!

    Если губернатор согласился принять участие в прямом эфире, то он наверняка готов ответить на вопросы. Мы озвучивать их собираемся.



    Ирина, у меня есть вопрос губернатору про тариф на электричество для газифицированных домов. Инстаграмм не пользуюсь и видеооператор из меня никакой. Вопрос не личный и затрагивающий тысячи жителей Благовещенска. Где можно задать интересующий вопрос и до какого времени принимаются вопросы?

  • Ирина Стругачёва

    Ирина Стругачёва
    2 часа назад

    Саймон

    Ирина Стругачёва



    Хотим показать, что вопросы задают реальные люди с реальными проблемами, а не "тролли", скрывающиеся за никами. Как можно помочь человеку, который не желает этого. Конечно, мы принимаем и не видеовопросы. Сейчас они принимаются в инстаграм-аккаунтах "Амур.инфо" и "Альфа-канала". Ждем вашего вопроса!

    Если губернатор согласился принять участие в прямом эфире, то он наверняка готов ответить на вопросы. Мы озвучивать их собираемся.



    Ирина, у меня есть вопрос губернатору про тариф на электричество для газифицированных домов. Инстаграмм не пользуюсь и видеооператор из меня никакой. Вопрос не личный и затрагивающий тысячи жителей Благовещенска. Где можно задать интересующий вопрос и до какого времени принимаются вопросы?



    Пишите здесь. Я его приму.

    Вопросы принимают до конца эфира.

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 часа назад

    Ирина Стругачёва

    Саймон

    Амур.инфо объясните пожалуйста, почему для губернатора нужно записывать только видео вопросы и отправлять их на почту? Для модерации и подготовки ответов? Почему наш губернатор не хочет (не может) отвечать на вопросы, которые будут написаны в комментариях в течении прямого эфира, как это обычно происходит с другими приглашенными в прямой эфир?



    Хотим показать, что вопросы задают реальные люди с реальными проблемами, а не "тролли", скрывающиеся за никами. Как можно помочь человеку, который не желает этого. Конечно, мы принимаем и не видеовопросы. Сейчас они принимаются в инстаграм-аккаунтах "Амур.инфо" и "Альфа-канала". Ждем вашего вопроса!

    Если губернатор согласился принять участие в прямом эфире, то он наверняка готов ответить на вопросы. Мы озвучивать их собираемся.



    .

    ля-ля-ля тополя

    а если этот человек вся амурская область - 800 тыщ? Один вопрос от всех

    .

    что значит помочь?

    Забор у меня починить, что ли?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 часа назад

    Allgemeine

    Герцог Мальборо

    а как же свобода слова и тыпы?



    Мггг...

    Забавляет когда либерастня думает, что свобода=вседозволенность.



    .

    забавно

    ты приобщен к какойто высшей тайне?

    и это служение едросне против всех, нда?

  • Ирина Стругачёва

    Ирина Стругачёва
    1 час назад

    Герцог Мальборо

    Ирина Стругачёва

    Саймон

    Амур.инфо объясните пожалуйста, почему для губернатора нужно записывать только видео вопросы и отправлять их на почту? Для модерации и подготовки ответов? Почему наш губернатор не хочет (не может) отвечать на вопросы, которые будут написаны в комментариях в течении прямого эфира, как это обычно происходит с другими приглашенными в прямой эфир?



    Хотим показать, что вопросы задают реальные люди с реальными проблемами, а не "тролли", скрывающиеся за никами. Как можно помочь человеку, который не желает этого. Конечно, мы принимаем и не видеовопросы. Сейчас они принимаются в инстаграм-аккаунтах "Амур.инфо" и "Альфа-канала". Ждем вашего вопроса!

    Если губернатор согласился принять участие в прямом эфире, то он наверняка готов ответить на вопросы. Мы озвучивать их собираемся.



    .

    ля-ля-ля тополя

    а если этот человек вся амурская область - 800 тыщ? Один вопрос от всех

    .

    что значит помочь?

    Забор у меня починить, что ли?



    Ждем вашего вопроса от всех!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Ирина Стругачёва

    Герцог Мальборо

    Ирина Стругачёва

    Саймон

    Амур.инфо объясните пожалуйста, почему для губернатора нужно записывать только видео вопросы и отправлять их на почту? Для модерации и подготовки ответов? Почему наш губернатор не хочет (не может) отвечать на вопросы, которые будут написаны в комментариях в течении прямого эфира, как это обычно происходит с другими приглашенными в прямой эфир?



    Хотим показать, что вопросы задают реальные люди с реальными проблемами, а не "тролли", скрывающиеся за никами. Как можно помочь человеку, который не желает этого. Конечно, мы принимаем и не видеовопросы. Сейчас они принимаются в инстаграм-аккаунтах "Амур.инфо" и "Альфа-канала". Ждем вашего вопроса!

    Если губернатор согласился принять участие в прямом эфире, то он наверняка готов ответить на вопросы. Мы озвучивать их собираемся.



    .

    ля-ля-ля тополя

    а если этот человек вся амурская область - 800 тыщ? Один вопрос от всех

    .

    что значит помочь?

    Забор у меня починить, что ли?



    Ждем вашего вопроса от всех!



    Щяс он спросит... за всех нас, за всю правду... как дедушка Щукарь))). У меня вопросов к губеру нет, передайте ему от меня пожелания долгих лет и много детей.

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    1 час назад

    Ирина Стругачёва

    Саймон

    Амур.инфо объясните пожалуйста, почему для губернатора нужно записывать только видео вопросы и отправлять их на почту? Для модерации и подготовки ответов?



    Хотим показать, что вопросы задают реальные люди с реальными проблемами, а не "тролли", скрывающиеся за никами. Как можно помочь человеку, который не желает этого. Конечно, мы принимаем и не видеовопросы. Сейчас они принимаются в инстаграм-аккаунтах "Амур.инфо" и "Альфа-канала". Ждем вашего вопроса!

    Если губернатор согласился принять участие в прямом эфире, то он наверняка готов ответить на вопросы. Мы озвучивать их собираемся.



    Вам тоже плохой народ достался. Хорошо хоть не алкаши, а только тролли.

    Полагаю, отберёте вопросы про собачку, жену, хобби, форум во Владике, ТОРы и космодром какой-нибудь.

  • Ирина Стругачёва

    Ирина Стругачёва
    12 минут назад

    Пафнутий Феофаныч

    Ирина Стругачёва

    Саймон

    Амур.инфо объясните пожалуйста, почему для губернатора нужно записывать только видео вопросы и отправлять их на почту? Для модерации и подготовки ответов?



    Хотим показать, что вопросы задают реальные люди с реальными проблемами, а не "тролли", скрывающиеся за никами. Как можно помочь человеку, который не желает этого. Конечно, мы принимаем и не видеовопросы. Сейчас они принимаются в инстаграм-аккаунтах "Амур.инфо" и "Альфа-канала". Ждем вашего вопроса!

    Если губернатор согласился принять участие в прямом эфире, то он наверняка готов ответить на вопросы. Мы озвучивать их собираемся.



    Вам тоже плохой народ достался. Хорошо хоть не алкаши, а только тролли.

    Полагаю, отберёте вопросы про собачку, жену, хобби, форум во Владике, ТОРы и космодром какой-нибудь.



    смотрите эфир

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    3 минуты назад

    Ирина Стругачёва

    Герцог Мальборо

    Ирина Стругачёва

    Саймон

    Амур.инфо объясните пожалуйста, почему для губернатора нужно записывать только видео вопросы и отправлять их на почту? Для модерации и подготовки ответов? Почему наш губернатор не хочет (не может) отвечать на вопросы, которые будут написаны в комментариях в течении прямого эфира, как это обычно происходит с другими приглашенными в прямой эфир?



    Хотим показать, что вопросы задают реальные люди с реальными проблемами, а не "тролли", скрывающиеся за никами. Как можно помочь человеку, который не желает этого. Конечно, мы принимаем и не видеовопросы. Сейчас они принимаются в инстаграм-аккаунтах "Амур.инфо" и "Альфа-канала". Ждем вашего вопроса!

    Если губернатор согласился принять участие в прямом эфире, то он наверняка готов ответить на вопросы. Мы озвучивать их собираемся.



    .

    ля-ля-ля тополя

    а если этот человек вся амурская область - 800 тыщ? Один вопрос от всех

    .

    что значит помочь?

    Забор у меня починить, что ли?



    Ждем вашего вопроса от всех!



    .

    ну да видно как вы его ждете

    я его задал уже так то

    выше по ветке

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    1 минута назад

    Ирина Стругачёва

    Пафнутий Феофаныч

    Ирина Стругачёва

    Саймон

    Амур.инфо объясните пожалуйста, почему для губернатора нужно записывать только видео вопросы и отправлять их на почту? Для модерации и подготовки ответов?



    Хотим показать, что вопросы задают реальные люди с реальными проблемами, а не "тролли", скрывающиеся за никами. Как можно помочь человеку, который не желает этого. Конечно, мы принимаем и не видеовопросы. Сейчас они принимаются в инстаграм-аккаунтах "Амур.инфо" и "Альфа-канала". Ждем вашего вопроса!

    Если губернатор согласился принять участие в прямом эфире, то он наверняка готов ответить на вопросы. Мы озвучивать их собираемся.



    Вам тоже плохой народ достался. Хорошо хоть не алкаши, а только тролли.

    Полагаю, отберёте вопросы про собачку, жену, хобби, форум во Владике, ТОРы и космодром какой-нибудь.



    смотрите эфир



    .

    заинтриговать хотите?

    Козлов неинтересный

    от слова совсем

    смотрите

    посмотрите что мы смишники смогли

    детский сад-ясельная группа

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