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25сентября
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сегодня, 20:33 2

Благовещенцы могут получить бесплатную прививку от гриппа

Благовещенцы могут получить бесплатную прививку от гриппа
Фото: avtograf22.ru

В четверг, 28 сентября, и в субботу, 30 сентября, все желающие благовещенцы смогут бесплатно поставить прививку от гриппа в Общественно-культурном центре. Акции приурочены к запланированным мероприятиям в ОКЦ.

28сентября перед началом концерта, посвященного Дню пожилого человека прививки можно будет поставить с 14:00 до 15:00. А 30 сентября аналогичная акция пройдет во время проведения «Радуги здоровья» 9:00 до 13:00.

Желающим сделать прививку желательно при себе иметь паспорт или полис, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Бриз

    Бриз
    27 минут назад

    Уже не знают кому втюхать эту "бесплатность". наверно точно испытания проводят,раз навязывают и стращают финансовыми убытками в страховании детей.

  • Леонидова

    Леонидова
    20 минут назад

    долго думали, пачками болеют, все поликлиники забиты кашлюнчиками

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