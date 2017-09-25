Благовещенцы могут получить бесплатную прививку от гриппа

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В четверг, 28 сентября, и в субботу, 30 сентября, все желающие благовещенцы смогут бесплатно поставить прививку от гриппа в Общественно-культурном центре. Акции приурочены к запланированным мероприятиям в ОКЦ.

28сентября перед началом концерта, посвященного Дню пожилого человека прививки можно будет поставить с 14:00 до 15:00. А 30 сентября аналогичная акция пройдет во время проведения «Радуги здоровья» 9:00 до 13:00.

Желающим сделать прививку желательно при себе иметь паспорт или полис, сообщает пресс-служба городской администрации.