Генпрокуратура нашла ряд нарушений в работе «ВИМ–Авиа»

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Генпрокуратура требует от авиакомпании «ВИМ–Авиа» устранить выявленные нарушения.

Нехватка в резерве воздушных судов, нарушает пункт 15 Федеральных авиационных правил.

По данным Генпрокуратуры, с января по август 2017 года с задержкой свыше 2 часов было выполнено 1 020 рейсов, что составляет около 12 % от общего количества, при этом 209 рейсов задержано более чем на 6 часов. Но, несмотря на поступление из Приволжской транспортной прокуратуры информации о системных нарушениях в деятельности авиакомпании, межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта центральных районов Росавиации уклонилось от оценки соответствия перевозчика сертификационным требованиям.

«Учитывая, что бездействие ответственных должностных лиц Росавиации и ее территориального органа создает условия к дальнейшим массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании, 18 сентября Генеральная прокуратура РФ внесла руководителю Росавиции представление "Об устранении нарушений воздушного законодательства при осуществлении контроля за деятельностью авиаперевозчиков" с требованием дать оценку соответствия ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" сертификационным требованиям», – сообщили в Генпрокуратуре.

Органы прокуратуры выявили регулярные задолженности по выплате зарплаты работникам авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Задолженность в размере более 140 миллионов рублей была укрыта от органов статистики и погашена окончательно лишь в ноябре 2016 года, после вмешательства прокуратуры. В первом квартале 2017 года вновь возникла задолженность по заработной плате перед работниками за март в размере, превышающем 30 миллионов рублей.

Авиакомпания систематически допускает нарушения режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов, которые могут негативным образом повлиять на состояние безопасности полетов.