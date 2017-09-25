Генпрокуратура нашла ряд нарушений в работе «ВИМ–Авиа»
«ВИМ–Авиа» в летний сезон не имела необходимый по правилам запас воздушных судов. Также сотрудникам компании задерживали выплату зарплаты. Это выявила проверка Генпрокуратуры России, сообщает «Интерфакс».
Генпрокуратура требует от авиакомпании «ВИМ–Авиа» устранить выявленные нарушения.
Нехватка в резерве воздушных судов, нарушает пункт 15 Федеральных авиационных правил.
По данным Генпрокуратуры, с января по август 2017 года с задержкой свыше 2 часов было выполнено 1 020 рейсов, что составляет около 12 % от общего количества, при этом 209 рейсов задержано более чем на 6 часов. Но, несмотря на поступление из Приволжской транспортной прокуратуры информации о системных нарушениях в деятельности авиакомпании, межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта центральных районов Росавиации уклонилось от оценки соответствия перевозчика сертификационным требованиям.
«Учитывая, что бездействие ответственных должностных лиц Росавиации и ее территориального органа создает условия к дальнейшим массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании, 18 сентября Генеральная прокуратура РФ внесла руководителю Росавиции представление "Об устранении нарушений воздушного законодательства при осуществлении контроля за деятельностью авиаперевозчиков" с требованием дать оценку соответствия ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" сертификационным требованиям», – сообщили в Генпрокуратуре.
Органы прокуратуры выявили регулярные задолженности по выплате зарплаты работникам авиакомпании «ВИМ-Авиа».
Задолженность в размере более 140 миллионов рублей была укрыта от органов статистики и погашена окончательно лишь в ноябре 2016 года, после вмешательства прокуратуры. В первом квартале 2017 года вновь возникла задолженность по заработной плате перед работниками за март в размере, превышающем 30 миллионов рублей.
Авиакомпания систематически допускает нарушения режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов, которые могут негативным образом повлиять на состояние безопасности полетов.
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