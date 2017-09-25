«Культурный город на набережной» закрывает сезон 30 сентября

Фото: Управление культуры Благовещенска

В субботу, 30 сентября, завершается четвертый творческий сезон самого продолжительного фестивальное движение лета «Культурный город на набережной». Праздник пройдет на набережной Амура с 17:30 до 19:00.

В районе ротонды выступит народный академический хор Городского дома культуры, студия современного эстрадного танца «Эксклюзив», ансамбль современного танца «Модерн» Центра эстетического воспитания, а также солисты Городского дома культуры. За весь период четвертого сезона фестивального движения прошло несколько разнообразных выставок от «Аллеи мастеров», с зажигательными танцами для здоровья выступала Ассоциация пожилых людей, яркие уличные концерты давала рок-группа «Маленькое красное дерево». Выступали народная группа из Южной Америки «Эквадор Индианс», оркестр народных инструментов школы искусств Благовещенска, сообщает пресс-служба городско администрации.

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Василий Кленин