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25сентября
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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: мастер спорта по бодибилдингу и дизайнер из Пекина

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: мастер спорта по бодибилдингу и дизайнер из Пекина

Во вторник, 26 сентября, гостем утреннего эфира радио «Эхо Москвы в Благовещенске» станет Никита Рузайкин, мастер спорта по бодибилдингу. Ведущие эфира – Алексей Воскобойников, Татьяна Удалова поговорят с гостем о том, все ли возрасты бодибилдингу покорны и о недавнем участии Никиты Рузайкина в престижных международных соревнованиях, серебряным призером которых он стал.

В полуденном эфире ждут гостью из Пекина – дизайнера одежды, профессора университета Raffles Academy Светлану Черемных. Разговор в студии пойдет о том, что модно в этом сезоне, и роли каждого отдельного дизайнера в создании мировых трендов. Ведущие дневного разворота – Алексей Воскобойников, Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162)-31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162)-333-001 или, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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