В Белогорске 2 октября начинается отопительный сезон

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Глава Белогорска Станислав Мелюков подписал постановление о начале отопительного сезона 2017-2018 годов на территории города. Поставщикам тепловой энергии всех форм собственности рекомендовано приступить к подаче тепловой энергии потребителям со 2 октября.

Решение принято в связи с предстоящим понижением температуры воздуха и в целях обеспечения нормативного температурного режима в зданиях. Согласно нормативам отопительный сезон должен начаться, если среднесуточная температура в течение 5 дней подряд не превышает плюс 8 градусов.

В настоящее время среднесуточная температура воздуха составляет плюс 11…13 градусов. Потребителям тепла необходимо в срок до 10 октября обеспечить приемку теплоносителя и регулировку гидравлических режимов внутридомовых систем теплопотребления, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.