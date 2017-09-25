Мошеннику из фонда «Надежда», забиравшему благотворительные деньги, дали восемь лет колонии

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Благовещенский городской суд признал соучредителя благотворительного фонда «Надежда» виновным в мошенничестве. Было доказано семь случаев хищения чужого имущества путем обмана, два из них – в особо крупном размере.

Преступления осужденный совершал с 2011 по 2014 годы. В основном они касались мошенничества с продажей недвижимости, а также с работой благотворительного фонда.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», первоначально 30-летнего мужчину обвиняли в хищении денег, перечисленных неравнодушными людьми на лечение больных детей в фонд «Надежда». Затем вскрылось еще шесть эпизодов. В частности, пообещав продать амурчанину квартиру, Андрей Редькин взял деньги и скрылся. Согласно материалам следствия, общая сумма ущерба от преступных действий достигла более 4,5 миллиона рублей.

В суде подсудимый вину по предъявленному ему обвинению в полном объеме не признал. Однако суд нашел вину установленной по всем семи фактам.

Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора признали состояние здоровья самого подсудимого и его матери, частичное возмещение ущерба и явку с повинной. В итоге по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, мошеннику назначили окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. В счет возмещения причиненного материального ущерба с него взыскали 364 тысячи рублей, сообщает пресс-служба городского суда.