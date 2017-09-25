Губернатору Приамурья пообещали, что самолеты «ВИМ-Авиа» будут летать в Благовещенск до 2 октября

В Москве завершилась первая часть совещания главы Амурской области Александра Козлова с руководством Росавиации, министерством транспорта РФ и представителями компании «ВИМ-Авиа» по вопросу авиаперевозок. Губернатора Приамурья заверили, что до 2 октября рейсы не прекратятся. Но что будет с полетами дальше, пока неизвестно.

Ранее была озвучена информация, что «ВИМ-Авиа» прекращает продажу авиабилетов по маршруту Благовещенск – Москва и в обратном направлении с 4 октября. На совещании в столице губернатору Амурской области пообещали, что самолеты будут летать по расписанию до 2 октября. О дальнейших планах станет известно позже. Их озвучат на второй части совещания, которая состоится 25 сентября в 18 часов по московскому времени.

Из Благовещенска в Москву также летают самолеты авиакомпаний «Икар», «Уральские авиалинии» и «S7». Правда, рейсы есть только 4 раза в неделю. А напрямую, помимо «ВИМ-Авиа» летает только компания «Икар», в планах которой увеличить количество полетов из Благовещенска в Москву, чтобы подстраховать «ВИМ-Авиа».

Пригласить в Приамурье другие авиакомпании, к примеру «Аэрофлот», благовещенский аэропорт не может – не позволяет взлетно-посадочная полоса. Нужна новая – больше и крепче. Но денег на строительство Росавиация не выделяет. В благовещенском аэропорту отмечают – проект полосы готов, строительство можно начать хоть завтра. Но Росавиация планирует это в 2019 году.

Тем временем ситуация с авиаперелетами в области ухудшается. С октября «ВИМ-Авиа» вообще отменила рейсы, билеты на которые уже проданы.

«На данный момент официальной информации от "ВИМ-Авиа" у нас нет. Мы не владеем ею, но в продаже билеты только до 1 октября. Дальше на весь период, по март, стоит отмена. Будут возвраты или все-таки будут дальше летать, никто ничего не знает. В основном такого ажиотажа нет – люди спокойно ждут. Насколько я знаю, у нас всегда "ВИМ-Авиа", когда проблемы были, они всегда занимались пассажирами, никогда не бросали, пересаживали», – рассказала директор авиационно-туристического агентства Елена Клатаевская.

Тем не менее в трудной ситуации оказались те, кто купил льготные билеты до Москвы. Вернуть их нельзя, а рейса по факту нет. Неизвестно, что делать и тем, у кого на руках билеты из столицы в другие города, а рейса из Благовещенска в назначенный день нет. В самой авиакомпании обещают дать комментарии позже.