Появились подробности происшествия с внедорожником браконьеров в Приамурье

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Как говорится в проступившем в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщении, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 сентября в охотугодьях общества охотников и рыболовов в районе Завитинского заказника. Инспекторы управления по охране животного мира находились в рейде, когда заметили в полях свет фары. Выяснилось, что здесь ведется незаконная охота с применением запрещенных средств.

Машину нарушителей инспекторы ждали на единственной дороге на выезде с поля. Однако те решили скрыться на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser в полях. Началась погоня, продолжавшаяся в течение 20 минут. Уходя от преследования, браконьеры пытались ослепить инспекторов, направляя на них свет выносной лампы-фары.

«Погоня закончилась аварией. Land Cruiser в темноте попал колесом в крупную промоину. От резкого толчка мужчину, стоявшего в открытом люке с фарой, выбросило в кювет. Сам внедорожник развернуло и бросило под колеса автомобиля управления, который шел параллельно внедорожнику нарушителей, пытаясь отрезать его от трассы», – говорится в сообщении.

По словам начальника отдела амурского управления по охране животного мира Валерия Погасиенко, в результате ДТП никто не пострадал. Однако уже после аварии зафиксирован факт нападения нарушителей на инспектора, который помог водителю-нарушителю выбраться из салона автомобиля. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ГИБДД. При досмотре Land Cruiser были обнаружены две отстрелянные косули – самка и ее детеныш.

По факту инцидента сейчас ведутся следственные действия.