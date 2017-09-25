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25сентября
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сегодня, 17:44 11

Появились подробности происшествия с внедорожником браконьеров в Приамурье

Появились подробности происшествия с внедорожником браконьеров в Приамурье
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В управлении по охране животного мира Амурской области прокомментировали инцидент в Завитинском районе. Как сообщало Амур.инфо, здесь грузовик егеря наехал на внедорожник браконьеров. В управлении утверждают, что те сами попали в аварию в ходе погони, пытаясь скрыться от инспекторов.

Как говорится в проступившем в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщении, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 сентября в охотугодьях общества охотников и рыболовов в районе Завитинского заказника. Инспекторы управления по охране животного мира находились в рейде, когда заметили в полях свет фары. Выяснилось, что здесь ведется незаконная охота с применением запрещенных средств.

Машину нарушителей инспекторы ждали на единственной дороге на выезде с поля. Однако те решили скрыться на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser в полях. Началась погоня, продолжавшаяся в течение 20 минут. Уходя от преследования, браконьеры пытались ослепить инспекторов, направляя на них свет выносной лампы-фары.

«Погоня закончилась аварией. Land Cruiser в темноте попал колесом в крупную промоину. От резкого толчка мужчину, стоявшего в открытом люке с фарой, выбросило в кювет. Сам внедорожник развернуло и бросило под колеса автомобиля управления, который шел параллельно внедорожнику нарушителей, пытаясь отрезать его от трассы», – говорится в сообщении.

По словам начальника отдела амурского управления по охране животного мира Валерия Погасиенко, в результате ДТП никто не пострадал. Однако уже после аварии зафиксирован факт нападения нарушителей на инспектора, который помог водителю-нарушителю выбраться из салона автомобиля. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и ГИБДД. При досмотре Land Cruiser были обнаружены две отстрелянные косули – самка и ее детеныш.

По факту инцидента сейчас ведутся следственные действия.

Просмотров всего: 819

#животные #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    56 минут назад

    Находились в охотугодиях в районе заказника))))).

  • Vovken

    Vovken
    52 минуты назад

    Хм, красиво расписали, а ведь может быть и так

  • rediska

    rediska
    46 минут назад

    Пошёл я за попкорном :)

  • архивная

    архивная
    30 минут назад

    Вот и всё выяснилось,кто прав ,а кто виноват,имея джип,и не в состоянии купить мясо,на бензин деньги же нашли,садить таких надо,чтоб другим не повадно было.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    27 минут назад

    Прям сценарии к экшнам писать, а не косуль охранять, так складно написано, такой слог.

    Только лампу то не нашли, которой ослепляли, оружие не нашли, в общем дело ясное, что дело темное, подождем суда.

  • Питерский

    Питерский
    26 минут назад

    архивная

    Вот и всё выяснилось,кто прав ,а кто виноват,имея джип,и не в состоянии купить мясо,на бензин деньги же нашли,садить таких надо,чтоб другим не повадно было.



    А чего они ещё могут сказать?Что наш сотрудник берега попутал?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    24 минуты назад

    архивнаяВот и всё выяснилось,кто прав ,а кто виноват,имея джип,и не в состоянии купить мясо,на бензин деньги же нашли,садить таких надо,чтоб другим не повадно было.


    Действительно, всех садить, а лучше расстреливать , как в Северной Корее, а то взяли моду, по полям ночью ездить.

  • Питерский

    Питерский
    20 минут назад

    Сегодня у каждого работника инспекции есть тепловизор и Находка человека видимо улетевшего из люка на луну была минутным делом.Вранье это все.

  • Petta

    Petta
    9 минут назад

    GorojankaПрям сценарии к экшнам писать, а не косуль охранять, так складно написано, такой слог.

    Только лампу то не нашли, которой ослепляли, оружие не нашли, в общем дело ясное, что дело темное, подождем суда.


    +++++Такое же впечатление

  • Море

    Море
    7 минут назад

    А правила и законы надо соблюдать всем, тогда и инцидентов не было бы. Не поверю, что нет в крузаке видеорегистратора. Если все не так, то они его непременно представят, а если так то его якобы не будет, зачем им доказательства, значит и поделом им.

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    6 минут назад



    Инспекторы управления по охране животного мира находились в рейде, когда заметили в полях свет фары. Выяснилось, что здесь ведется незаконная охота с применением запрещенных средств. Машину нарушителей инспекторы ждали на единственной дороге на выезде с поля. Однако те решили скрыться на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser в полях.



    .

    не знаю

    не сказать что я ссыкло

    однако

    ночь

    пустынная дорога и меня там кто то ждет...

    яп тоже подорвался

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