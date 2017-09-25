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сегодня, 17:30 0

На концерте памяти Честера Беннингтона выступит приглашенный гость, имя которого скрывают

На концерте памяти Честера Беннингтона выступит приглашенный гость, имя которого скрывают
Фото: Znaj.ua

В пятницу, 29 сентября, в Благовещенске состоится концерт в память об умершем солисте группы Linkin Park Честере Беннингтоне. Кроме местных групп, в финальном джеме выступит приглашенный гость, имя которого организаторы пока не раскрывают.

В концерте примут участие несколько групп, причем не только музыканты. Песни группы Linkin Park исполнят RAZНЫЕ, SOLAR WIND, Honda band, Round 7 и другие, Танцевальные коллективы Traffic, STRELA, Candy Shop исполнят хореографические номера.

«Во время концерта пройдет розыгрыш призов, – рассказал организатор мероприятия Семен Мартыненко. – Будут разыграны два портрета… Пока не станем рассказывать подробнее».

Вести концерт будет Владас Дедонис. В финале мероприятия все музыканты соберутся на общий джем – Good goodbye. На нем выступит приглашенный участник, имя которого организаторы пока не разглашают.

Вырученные от продажи билетов средства передадут для детей в Благовещенский детский дом.

Концерт пройдет в пятницу, 29 сентября, в Grand Arena Ostrova, начало – в 19:00. Справки по телефону 99-11-99.

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#концерты #культура #музыка

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