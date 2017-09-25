В Экимчане возникли проблемы с питьевой водой

Фото: psifact.ru

Поселок Экимчан Селемджинского района столкнулся с проблемой. Части жителей населенного пункта перестали подвозить питьевую воду, а другого источника водоснабжения у них нет. Администрация поселка утверждает, что поставки вскоре возобновятся.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» житель Экимчана Андрей, проблемы с доставкой питьевой воды начались около недели назад. В поселке этим занимается частник (также он отвечает за сферу ЖКХ), у которого есть соответствующее соглашение с администрацией. Однако, по словам Андрея, теперь тот отказывается заниматься доставкой, требуя, чтобы власти доплачивали ему за это.

«Экимчан находится на сопках. Где ниже, там есть центральное водоснабжение, а в основной части оно отсутствует. Возможен только подвоз питьевой воды водовозкой», – объясняет собеседник.

Андрей говорит, что частник хотел повысить цену на воду для населения, однако получить добро на это от властей не удалось. В настоящее время цена составляет 437 рублей за 200-литровую бочку. И питьевую воду доставлять перестали, купить ее можно разве что в магазине. «Почему страдаем мы?» – задается вопросом Андрей.

Глава администрации Экимчана Владимир Романов наличие проблемы подтвердил, однако отметил, что воду не возили только два дня. «Всегда в Экимчане водоснабжением занималась организация, которая занималась ЖКХ. Сейчас они решили, что подвоз воды им не выгоден. Поэтому они отказались от этого», – объясняет Владимир Романов, уточняя, что это не частник, а общество с ограниченной ответственностью.

По словам Романова, начиная с завтрашнего дня воду будет доставлять индивидуальный предприниматель. Раньше, пояснил глава администрации поселка, незначительные перебои с ее подвозом также случались.

Владимир Романов отметил, что центральное водоснабжение есть у 70 % жителей Экимчана.