Александр Козлов обсудит проблему госдолга Приамурья в правительстве РФ

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Во вторник, 26 сентября, губернатор Амурской области Александр Козлов примет участие в заседании правительственной комиссии РФ по региональному развитию. Глава региона встретится с министром финансов РФ Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Козаком, чтобы обсудить проблему госдолга Приамурья на фоне последних инициатив президента страны.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин на заседании президиума госсовета объявил о запуске с начала 2018 года программы реструктуризации бюджетных кредитов регионов. Он отметил, что запускаемая программа рассчитана как минимум на семь лет. По словам президента, для отдельных регионов эта программа может быть еще более льготной и растянута до 12 лет.

Владимир Путин рассказал, что в первые два года действия программы будут заложены максимально льготные условия: регионам нужно будет выплачивать по 5 % долга ежегодно. Такой график позволит субъектам за два года высвободить в общей сложности 428 миллиардов рублей.

«Президент дал поручение минфину РФ учесть ситуацию в регионах, которым необходимо гасить госдолг, но доходная база, к сожалению, не позволяет этого делать. Регионам приходится снижать расходы, что негативно отражается на учреждениях социальной сферы. Но мы видим поддержку президента Российской Федерации. В ближайшие дни я приму участие во встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Козаком на предмет решения вопросов, связанных с госдолгом Амурской области в рамках поручения президента РФ», – рассказал глава Приамурья Александр Козлов.

Губернатор также подчеркнул, что поддержка осуществлялась и ранее. Регион получал дотацию, средства которой шли как раз на гашение госдолга.

По информации областного правительства, в Приамурье продолжается работа по снижению госдолга. На 1 января 2018 года задолженность амурского бюджета перед федеральным составит 18,7 миллиарда, или 68 % (в марте 2015 госдолг составлял 98 %, в 2016 году – 87 %).

Запуск новой программы позволит Амурской области сформировать сбалансированный бюджет, который сохранит социальную направленность.