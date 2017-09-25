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сегодня, 17:20 0

В ДВОКУ приехали филиппинские военные

В ДВОКУ приехали филиппинские военные

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище посетила военная делегация из Филиппин. 11 гостей приехали в учебное заведение впервые. Во главе с начальником образования и боевой подготовки вооружённых сил Филиппин они совместно с командирами-преподавателями ДВОКУ возложили цветы к памятнику Константину Рокоссовскому и ознакомились с бытом и учебным процессом в образовательном заведении.

Делегация будет работать в Благовещенске три дня. За это время гости увидят, как курсанты используют полученные знания на практике – в учебном центре. В следующем году руководство ДВОКУ планирует продолжить обмен опытом и нанести ответный визит на Филиппины.

«В ходе их визита покажем лабораторное оборудование, полевую базу, вооружение и технику, в том числе и боевое её применение. А также поделимся опытом борьбы с террористами. По результатам этой работы будут приняты определённые решения в сфере обмена опытом по военно-техническому оснащению и обучению в нашем училище филиппинских военнослужащих», – сказал начальник ДВОКУ Владимир Грызлов.

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