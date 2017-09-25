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сегодня, 16:46 1

Благовещенцы жалуются на нашествие мошек

Благовещенцы жалуются на нашествие мошек
Фото: trinixy.ru

Благовещенцы рассказывают в соцсетях о том, что в городе стало много мошек. Тучи насекомых не дают горожанам спокойно ходить по улицам. По информации биологов, насекомые, на которых обратили внимание люди, – это тля. И такое явление нормально для сентября.

По словам специалистов, все лето тля размножалась бесполым путем, а сейчас у насекомых начался брачный период. Мошки не представляют опасности для человека, они не переносят заболевания и не кусаются. Насекомые могут доставить только неудобства.

Активность тли будет недолгой. Насекомые исчезнут с улиц, как только придут холода. А их ожидают уже в середине этой недели.

Просмотров всего: 885

#жизнь #природа

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Комментарии
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  • postal

    postal
    1 час назад

    апокалиптический заголовок

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