Олимпийские чемпионы вручили медали амурским тренерам

«Спорт – это образ жизни нас, благовещенцев», – с выступления заместителя мэра Благовещенска Светланы Яковлевой началась встреча десяти чемпионов и призеров Олимпийских игр со спортсменами Благовещенска. Многим из них звезды спорта вручили медали.

Поездка ветеранов спорта по дальневосточным городам проходит в рамках большого проекта «Великая Россия. Спортивная держава». Чемпионы Олимпиад прошлого посетили порядка 40 регионов России. Цель – развитие детского спорта и пропаганда олимпийских ценностей.

В приветственной речи заммэра Светлана Яковлева рассказала о любви жителей Благовещенска к спорту: «У нас есть свои чемпионы, но главное – у нас модно заниматься спортом».

Олимпийцы во время поездок изучали, как развивается спорт в разных городах. Чемпион Олимпиады 1988 года и трехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Юрий Захаревич увидел тяжелоатлетический зал, который уже построили, но еще не успели открыть, и сказал: «Нам и не снилось, что мы в таких залах тренироваться будем».

А вот чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр Людмила Жигилей получила не самые радостные впечатления от спортшколы: «Пол плохой, мячи плохие… Поэтому помогите волейболистам вашего Благовещенска!». При этом Людмила Васильевна отметила, что в Благовещенске много молодых тренеров, «классные» директора школ.

«Очень понравилось: когда мы были на набережной Амура, то встретили вашего губернатора, который без охраны, с мороженым гулял по набережной», – вспомнила олимпийская чемпионка.

Практически все гости видели Благовещенск впервые. Из них здесь бывала только олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклина. «Первый раз мы были здесь транзитом, когда летели на Олимпиаду в Нагано в 1998 году. Наш самолет вылетел из Москвы и приземлился сюда. Единственное, нас не выпускали из самолета, но мы посмотрели на ближайшие виды», – с улыбкой вспомнила Галина Алексеевна. Именно на той Олимпиаде она завоевала две медали, в том числе высшей пробы.

Столица Приамурья чемпионам понравилась. «Чем дальше от больших городов, тем открытее люди», – признался велогонщик Владимир Семенец. «Очень доброжелательные трудолюбивые люди», – вторил ему еще один чемпион в этом же виде спорта Александр Краснов.

Олимпийская призерка по академической гребле Галина Ермолаева была поражена, сколько вокруг Благовещенска воды. «А гребля академическая почему-то не развивается. А надежда действительно только на ваш край! Создавайте гребные базы, бороздите водные просторы, а мы будем радоваться!» – предложила Галина Никаноровна.

Самым титулованным участником встречи оказалась волейболистка Нина Смолеева. Она – участница трех Олимпиад. На первых двух женская сборная завоевывала золото, а на третьей – серебро. «В 1976 году мы стали вторыми, и это был крах, – вспоминает Нина Николаевна. – Это была ситуация, когда нас посчитали практически предателями. Сейчас сборная команда не выходит даже в полуфинал, и это считается нормальным. А это неправильно. Нужны кадры. Нужны хорошие тренеры, нужны молодые спортсмены!».

«Многие спортсмены уезжают из родных мест, так как их не содержат, потому что тяжело, – поднял актуальную проблему тяжелоатлет Юрий Захаревич. – А чтобы этого не было, власти должны сосредоточиться на содержании тех видов спорта, которые они считают приоритетными. Вам своих звездочек стоит растить здесь, на местах, чтобы они не уезжали в другие города».

В конце встречи олимпийцы вручили грамоты и медали за развитие спорта многим тренерам, руководителям спортшкол и школьным учителям физкультуры.