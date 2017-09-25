В Благовещенском районе насмерть сбили пешехода, в Ивановском – пострадал годовалый малыш: сводка ДТП

Фото: ruinformer.com

В Амурской области за три минувших дня зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. В одной аварии человек погиб. В остальных участники происшествий получили травмы. Среди них есть и дети. Так, в Ивановском районе пострадал годовалый пассажир.

22 сентября

В 06:55 в Бурейском районе водитель 1967 года рождения, находясь за рулем Toyota Carina, не справился с управлением и перевернулся. Пассажирку 1967 года рождения доставили в больницу.

В Благовещенске водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем Toyota Nadia, выехал на регулируемый пешеходный переход на красный свет и сбил пешехода 1998 года рождения, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Пешеход травмирована.

В 16:40 в Октябрьском районе водитель автомобиля ГАЗ 1971 года рождения не справился с управлением и съехал с проезжей части. Пассажир 1954 года рождения был доставлен в лечебное учреждение.

В 20:05 в Благовещенском районе водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, сбил неустановленного пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. В этом ДТП пешеход погиб на месте происшествия.

23 сентября

В 18:30 в Ивановском районе водитель 1992 года рождения, находясь за рулем Toyota Corolla, не справился с управлением, врезался в дерево, после чего перевернулся. Маленький пассажир 2016 года рождения доставлен в больницу.

24 сентября

В 10:15 в Зее водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем Lada, при проезде нерегулируемого перекрёстка столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем Nissan Atlas. Водитель автомобиля Lada доставлен в лечебное учреждение.

В 16:20 в Благовещенске водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corona, сбил пешехода 1995 года рождения, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход травмирован.

По факту всех случившихся ДТП проводится проверка, сообщает Амурская Госавтоинспекция.