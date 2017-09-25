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Футболисты «Белогорска» в десятый раз одержали победу на чемпионате Амурской области по футболу

Футболисты «Белогорска» в десятый раз одержали победу на чемпионате Амурской области по футболу
Фото: belogorck.ru

Футболисты «Белогорска» встретились с игроками команды «Благовещенск-М» в заключительной домашней игре в рамках чемпионата Амурской области по футболу. Матч состоялся накануне на стадионе «Амурсельмаш».

Встреча завершилась победой ФК «Белогорск» со счетом 4:2. Авторы голов – Павел Федорченко и Артем Петренко. Николай Шабонин оформил дубль. По итогам 10 игр ФК «Белогорск» возглавляет турнирную таблицу областного турнира с результатом 30 очков.

До завершения областного чемпионата клубу «Белогорск» предстоит провести два матча на выезде. Ближайший состоится 1 октября. Белогорские футболисты сыграют с «Максинтер» на стадионе «Амур». Начало встречи в 17:00.

Завершится чемпионат области 8 октября. В этот день футболисты «Белогорска» встретятся с футболистами «Благовещенска».

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#Белогорск #спорт #футбол

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