Аэропорт Южно-Сахалинска принял первый двухпалубный авиалайнер

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В Сахалинской области приземлился первый Боинг-747-400. Двухпалубный авиалайнер прилетел в аэропорт Южно-Сахалинска 21 сентября. До этого все широкофюзеляжные воздушные суда подобного класса появлялись на островной земле в единичных случаях, и только с разрешения федеральных летных властей. Теперь область сможет принимать такие самолеты на постоянной основе, сообщает региональное правительство.

«Событие знаковое и символическое. Самолет вылетел из аэропорта "Внуково" 20 сентября, в день рождения аэропорта Южно-Сахалинска, которому исполнилось 72 года. Тогда, много лет назад, аэропорт мог принимать самолеты с максимальной вместимостью 24 человека, а сейчас мы имеем возможность доставлять на остров почти 500 человек разом», – рассказала заместитель генерального директора аэропорта Южно-Сахалинска Тамара Грачева.

По её словам, регулярно один из самых больших самолетов в мире, вмещающий 447 пассажиров (409 в эконом- и 38 – в бизнес-классе), начнет курсировать между Москвой и Южно-Сахалинском с лета 2018 года. Первый вылет был пробный. Теперь аэропорт Южно-Сахалинска имеет право принимать самолеты-гиганты хоть каждый день.

Возможность принимать такие суда появилась благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы, на которую в прошлом году из регионального бюджета было выделено 1,9 миллиарда рублей. Полоса была усилена и расширена: ее ширина составляет не 50, а 60 метров, а прочность увеличилась до 60 единиц, тогда как еще год назад летом этот показатель был 43, а зимой – 49 единиц.

Тем временем разговоры об аналогичной реконструкции взлетно-посадочной полосы ведутся и в Благовещенске. Из-за нынешних технических характеристик полосы сегодня благовещенский аэропорт не может принимать широкофюзеляжные воздушные суда. Из-за этого не удается запустить в Приамурье самолеты компании «Аэрофлот», что могло бы решить проблему с авиаперевозками в регионе.

Как рассказал 25 сентября на пресс-конференции в областном правительстве руководитель благовещенского аэропорта Валерий Шлегель, фактически необходимо произвести даже не реконструкцию, а строительство новой полосы.

«Проектные работы были закончены два года назад, получены положительные заключения Главгосэкспертизы. У заказчика – Росавиации – уже два года назад появились все основания для начала работ. Но они пишут нам, что средств на это нет, так как все средства идут на строительство аэродромов, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Но нам непонятно, почему для области, где вводятся такие крупные федеральные проекты, не могут найти 4 миллиарда рублей для строительства взлетно-посадочной полосы», – сказал Валерий Оттович.