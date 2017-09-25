Циклон принесет в Приамурье отрицательные температуры

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На Амурскую область выходит очередной циклон. Влияние на погоду в регионе он начнет оказывать в ночь на 26 сентября, и продлится это несколько дней. Циклон принесет в Приамурье похолодание.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, влияние циклона на большую часть области продлится с 26 по 28 сентября. 29 сентября – только на восточные районы.

«Продвижение циклона будет сопровождаться адвекцией холода (локальное понижение температуры воздуха под влиянием горизонтального переноса воздуха – Прим. ред.), усилением ветра в порывах местами до 13-18 метров в секунду. Адвекция холода будет постепенна, то есть в ближайшие сутки температура будет падать незначительно, но все равно ощутимо, с ветром, а в последующие дни – 27, 28 сентября – ночная и дневная температуры воздуха понизятся на 8-13 градусов, в сравнении с сегодняшним днем», – рассказала дежурный метеоролог.

27 и 28 сентября дневные температуры воздуха составят от +6 до +11 градусов в центральных и южных районах области. В северных районах днем местами будет от 0 до +5 градусов.

Ночные температуры воздуха постепенно понизятся до отрицательных значений. Местами термометры покажут до минус 7 градусов. В центральных и южных районах температура будет держаться в пределах от 0 до плюс 5, местами – до минус 5 градусов.

Циклон также принесет осадки – в основном смешанные (дождь и снег). В отдельных северных районах пойдет дождь, переходящий в мокрый снег.