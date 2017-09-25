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25сентября
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сегодня, 15:21 2

Жители Шимановска нашли труп в теплоузле

Жители Шимановска нашли труп в теплоузле

Житель Шимановска прислал в редакцию Амур.инфо видеозапись с места, где горожане нашли труп. Со слов мужчины, из теплоузла долгое время шел неприятный запах. Люди решили узнать его источник, и, открыв люк, обнаружили труп.

«Мы ходили нос морщили, такой запах. Думали, может, кошка сдохла. Вот люди бдительные обнаружили, что там покойник», – рассказал местный житель.

В амурском следственном управлении подтвердили, что в пятницу, 22 сентября, в Шимановске был найден труп мужчины. Погибший 1962 года рождения вел бродяжнический образ жизни. Признаков криминальной смерти нет. Труп мумифицирован, это означает, что смерть наступила давно.

«Предварительно признаков криминала нет. Сейчас тело направили на исследование. Специалисты установят причину смерти, и в дальнейшем уже будет приниматься решение – возбуждать уголовное дело или нет», – рассказал старший помощник руководителя амурского следственного управления Алексей Лубинский.

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#происшествия #Шимановск

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Комментарии
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  • PAM

    PAM
    20 минут назад

    Это наверное свимавиа подкинули потерявшийся трупачок

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