Благовещенцев снова пугают по WhatsApp детьми, заманивающими женщин к преступникам

Жители Благовещенска снова начали получать по WhatsApp странные сообщения о детях. В них неизвестные призывают девушек и женщин остерегаться «плачущего ребенка с листком бумаги», поскольку тот может отвести их к преступникам.

Подобные «страшилки» ходили по WhatsApp в Благовещенске в 2015 году. Текст, который пересылают сейчас, почти полностью повторяет прежнее послание: «Внимание!!! Девушки и женщины: будучи одни, гуляя по городу, возвращаясь домой, с учёбы, с работы, если встретите по пути плачущего маленького ребенка, держащего в руках листок бумаги с указанным адресом, НЕ ОТВОДИТЕ ЕГО ТУДА!!! Отведите ребенка в полицию, потому что это новый способ преступников заманить жертву. Предупредите родных и близких!!! Распространите, чтобы больше людей об этом узнало!!!» (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).

Если ввести фрагмент этого текст в интернет-поисковик, становится ясно, что подобные «пугалки» в ходу в разных регионах России.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в полицию Благовещенска. Как и в 2015 году, в ведомстве сообщили, что заявлений по этому поводу от горожан стражам порядка не поступало. Подтверждений фактам, указанным в рассылке, нет.