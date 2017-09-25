Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25сентября
Предыдущая новость
сегодня, 14:38 0

Благовещенцев снова пугают по WhatsApp детьми, заманивающими женщин к преступникам

Благовещенцев снова пугают по WhatsApp детьми, заманивающими женщин к преступникам

Жители Благовещенска снова начали получать по WhatsApp странные сообщения о детях. В них неизвестные призывают девушек и женщин остерегаться «плачущего ребенка с листком бумаги», поскольку тот может отвести их к преступникам.

Подобные «страшилки» ходили по WhatsApp в Благовещенске в 2015 году. Текст, который пересылают сейчас, почти полностью повторяет прежнее послание: «Внимание!!! Девушки и женщины: будучи одни, гуляя по городу, возвращаясь домой, с учёбы, с работы, если встретите по пути плачущего маленького ребенка, держащего в руках листок бумаги с указанным адресом, НЕ ОТВОДИТЕ ЕГО ТУДА!!! Отведите ребенка в полицию, потому что это новый способ преступников заманить жертву. Предупредите родных и близких!!! Распространите, чтобы больше людей об этом узнало!!!» (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).

Если ввести фрагмент этого текст в интернет-поисковик, становится ясно, что подобные «пугалки» в ходу в разных регионах России.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в полицию Благовещенска. Как и в 2015 году, в ведомстве сообщили, что заявлений по этому поводу от горожан стражам порядка не поступало. Подтверждений фактам, указанным в рассылке, нет.

Просмотров всего: 39

#дети #интернет

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 2

Юная благовещенка стала солистом Детского хора России
Происшествия

Пропавшая в Благовещенске 15-летняя девочка сама вернулась домой
Общество 10

Интернет-пользователи Благовещенска испытывают сложности с доступом в Сеть
Культура 3

Амурская команда КВН стала победителем международного детского фестиваля в Анапе