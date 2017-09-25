На вокзале в Тынде у амурчанина изъяли марихуану

В Тынде транспортные полицейские задержали подозреваемого в хранении и перевозке наркотиков. У 29-летнего жителя поселка Февральск при личном досмотре обнаружили полиэтиленовый пакет черного цвета с веществом растительного происхождения. Как было установлено позже, изъятое вещество является марихуаной.

Досмотр был проведен полицейскими отдельной роты патрульно-постовой службы полиции по сопровождению пассажирских поездов Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе отработки пассажирского поезда сообщением Комсомольск – Тында.

Вес изъятого наркотического средства составил более 300 граммов, что является особо крупным размером. По предварительной информации, мужчина в лесном массиве обнаружил кусты дикорастущей конопли, которую собрал и забрал для личного потребления.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет, сообщает Тындинский линейный отдел МВД России на транспорте.