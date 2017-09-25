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Слабые и сильные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 26 сентября

Слабые и сильные дожди: прогноз погоды в Амурской области на 26 сентября
Фото: greenstyle.it

В Амурской области 26 сентября будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут слабые, умеренные, местами сильные осадки – преимущественно в виде дождя, ночью по северу – с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается гроза. Температура ночью составит 7…12 градусов, местами – от минус 3 до плюс 2.

Днем термометры покажут плюс 11…16 градусов, местами – плюс 2…7 градусов.

Юго-восточный ветер ночью разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12-17 метров в секунду. Днем ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13-18 метров в секунду.

В Благовещенске в этот день будет облачно с прояснениями, ночью пройдет дождь, днем без существенных осадков. Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 метров в секунду, днем временами его порывы достигнут 11-16 метров в секунду. Температура ночью составит 8…10 градусов выше нуля, днем – плюс 14…16 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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