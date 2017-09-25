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25сентября
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сегодня, 13:02 0

Новая партия вакцины против гриппа поступила в Приамурье

Новая партия вакцины против гриппа поступила в Приамурье
Фото: arpeflu.ru

В Амурскую область поступила новая партия вакцины против гриппа. В регион доставили 114 110 доз вакцины, которая предназначена для взрослого населения.

В этом сезоне для вакцинации взрослого населения используется вакцина «Совигрипп», обеспечивающая защиту от наиболее актуальных видов вируса гриппа.

Поступление новой партии вакцины для детей ожидается в ближайшие дни, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. В регион должны доставить 76 649 доз. На сегодняшний день в области привито уже 62 217 детей. Наиболее активно прививаются дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, школьники и студенты.

С начала прививочной кампании в Приамурье было привито 176 646 человек, или 22 % от совокупного населения области.

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#здоровье

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