Новая партия вакцины против гриппа поступила в Приамурье

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В Амурскую область поступила новая партия вакцины против гриппа. В регион доставили 114 110 доз вакцины, которая предназначена для взрослого населения.

В этом сезоне для вакцинации взрослого населения используется вакцина «Совигрипп», обеспечивающая защиту от наиболее актуальных видов вируса гриппа.

Поступление новой партии вакцины для детей ожидается в ближайшие дни, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области. В регион должны доставить 76 649 доз. На сегодняшний день в области привито уже 62 217 детей. Наиболее активно прививаются дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, школьники и студенты.

С начала прививочной кампании в Приамурье было привито 176 646 человек, или 22 % от совокупного населения области.