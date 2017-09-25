В велопробеге в Зее принял участие 3-летний малыш

Фото: пресс-служба администрации Зеи

В воскресенье, 24 сентября, в городе Зее состоялся массовый велопробег. Мероприятие успело полюбиться жителям города, став традиционным. В велопробеге приняли участие около 120 горожан, в том числе совсем юных.

Как сообщает пресс-служба администрации Зеи, старт гонки был дан в 9 часов утра от дома детского творчества «Ровесник». Велосипедисты проследовали по улице Ленина, Грековскому переулку, улице Мухина до интерната, а затем обратно до «Ровесника». Маршрут составил около 8 километров.

В велопробеге участвовали целыми семьями. Были даже трех- и четырехлетние малыши. Самый юный 3-летний участник Вадим Колосов во время заезда находился на специальном приспособлении, закрепленном на велосипеде, за спиной у папы. По традиции, велопробег совершили и сотрудники администрации Зеи.

Все велосипедисты по окончании пробега получили сертификаты участников.