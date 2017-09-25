Владимир Путин предложил регионам-должникам выход из финансового тупика

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«С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную на семь лет. Причём в первые два года действия программы — максимально льготные условия: регионам нужно будет выплачивать всего 5 % долга ежегодно. У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан», — объяснил глава государства.

Это очень значительная сумма — около полутриллиона рублей. Таким образом, деньги, которые регионы вернули бы как погашение долгов государству, останутся в их бюджетах. Благодаря этому власти смогут направить их на развитие различных отраслей своих территорий.

«В 50 регионах долг превышает половину собственных доходов, а в восьми регионах он выше, чем собственные доходы. Это, конечно, абсолютно критический уровень. В некоторых субъектах забирались в налоговые поступления будущих лет, то есть в этом году брали с налогоплательщиков то, что они должны заплатить в следующем и последующих годах. А на следующий год как жить? Такой способ ведения хозяйства является, как бы это совсем мягко сказать, спорным, загоняет в тупик региональные финансы», — уверен Путин.

Большие долги региональных бюджетов появились как из-за сложностей, возникших в экономике в последние годы, так и из-за явных просчетов в региональной бюджетной политике. Этому Владимир Путин намерен уделить особое внимание. Он сказал: «...С руководством Сбербанка говорили, оно приняло решение снизить ставку по коммерческим кредитам. Не все обращаются за этим снижением, возникает вопрос: а почему? Может быть, выгодно кому-то из руководителей регионов платить высокую ставку? Кому это выгодно? Зачем они это делают? Я внимательно посмотрю на эти примеры».

Но это не просто раздача денег из федерального бюджета, а стимул к развитию, было заявлено на заседании. Так, регионам, сумевшим использовать финансовую поддержку по назначению и увеличить свои доходы, предоставят и другую льготу – рассрочку на выплату задолженности уже не на 7, а на 12 лет.

Для привлечения инвесторов территории могут и сами предоставлять налоговые льготы. За тем, чтобы эта работа была обоснованной, следить поручено Минфину.

«Льготы можно раздавать кому угодно и как угодно, своим да нашим, а нужно не своим да нашим, а тем, кто эффективно работает в экономике региона. И эта эффективность должна быть определена по методике», — уверен президент.