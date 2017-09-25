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25сентября
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сегодня, 11:55 7

Владимир Путин предложил регионам-должникам выход из финансового тупика

Владимир Путин предложил регионам-должникам выход из финансового тупика
Фото: www.vesti.ru

В ближайшие несколько дней в России по инициативе президента примут беспрецедентную программу – по реструктуризации регионам бюджетных кредитов. Она нацелена на то, чтобы дать возможность должникам выбраться из финансового тупика. Это предложение Владимира Путина прозвучало на заседании Госсовета в Ульяновске, сообщают «Вести».

«С 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную на семь лет. Причём в первые два года действия программы — максимально льготные условия: регионам нужно будет выплачивать всего 5 % долга ежегодно. У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан», — объяснил глава государства.

Это очень значительная сумма — около полутриллиона рублей. Таким образом, деньги, которые регионы вернули бы как погашение долгов государству, останутся в их бюджетах. Благодаря этому власти смогут направить их на развитие различных отраслей своих территорий.

«В 50 регионах долг превышает половину собственных доходов, а в восьми регионах он выше, чем собственные доходы. Это, конечно, абсолютно критический уровень. В некоторых субъектах забирались в налоговые поступления будущих лет, то есть в этом году брали с налогоплательщиков то, что они должны заплатить в следующем и последующих годах. А на следующий год как жить? Такой способ ведения хозяйства является, как бы это совсем мягко сказать, спорным, загоняет в тупик региональные финансы», — уверен Путин.

Большие долги региональных бюджетов появились как из-за сложностей, возникших в экономике в последние годы, так и из-за явных просчетов в региональной бюджетной политике. Этому Владимир Путин намерен уделить особое внимание. Он сказал: «...С руководством Сбербанка говорили, оно приняло решение снизить ставку по коммерческим кредитам. Не все обращаются за этим снижением, возникает вопрос: а почему? Может быть, выгодно кому-то из руководителей регионов платить высокую ставку? Кому это выгодно? Зачем они это делают? Я внимательно посмотрю на эти примеры».

Но это не просто раздача денег из федерального бюджета, а стимул к развитию, было заявлено на заседании. Так, регионам, сумевшим использовать финансовую поддержку по назначению и увеличить свои доходы, предоставят и другую льготу – рассрочку на выплату задолженности уже не на 7, а на 12 лет.

Для привлечения инвесторов территории могут и сами предоставлять налоговые льготы. За тем, чтобы эта работа была обоснованной, следить поручено Минфину.

«Льготы можно раздавать кому угодно и как угодно, своим да нашим, а нужно не своим да нашим, а тем, кто эффективно работает в экономике региона. И эта эффективность должна быть определена по методике», — уверен президент.

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Владимир Путин предложил регионам-должникам выход из финансового тупика: "Понять и простить".

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    Государство и регион не единое целое, почему кто-то кому-то должен. Мы что штат Аляска? Законы нормальные напишите злодеи московские.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    Ну .... долги некоторым странам много-миллионные вообще прощаем.

    Почему бы Областям не простить? А кто и при ком долги накопились - пусть следователи разбираются и сажают.

  • Питерский

    Питерский
    49 минут назад

    Сделал бы уже сразу амнистию и посвятил бы Ее себе любимому.Пожизненному президенту высокодемократичной страны с самыми свободными СМИ.

  • ВП

    ВП
    38 минут назад

    ПИСЬМО

    Государство и регион не единое целое, почему кто-то кому-то должен. Мы что штат Аляска? Законы нормальные напишите злодеи московские.



    Ну например, сидишь ты такой хороший из себя друг губернатора или мэра к примеру, и решаешь построить себе маленький заводик по производству к примеру тротуарной плитки, но тут возникает проблема, что во первых таких заводиков куча во вторых и плитка эта никому не нужна. Ну а зачем нужны друзья. И завтра принимают закон, что надо этой плиткой всю область заложить и по конкурсу должна выиграть одна из трех твоих фирм(какая разница какая из них). А другой друг (губернатора, мэра...) говорит не беда, что в области денег нету, пиши расписку, что вернете (под гарантию региона) и получишь денег в моем банке под проценты, да и вернуть эти деньги, это не за нищим народом с приставами бегать (карточный долг святое).

    А друзей то много. Да что там, все хотят быть друзьями, в очередях стоят.

    На в выходе все друзья с деньгами, регион в догах, за то с плиткой, туристическим кластером, животноводством...

  • Oldlord

    Oldlord
    27 минут назад

    Хм...

    Непонятная какая-то программа...

    По 5%за первые два года, а остальные 90% за остальные пять лет.

    И откуда у них (у регионов) появятся средства долги отдавать, если каждый год, Амурка например, влезает в долги ещё глубже?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    10 минут назад

    вОвремя...

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