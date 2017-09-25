Виновника смертельной аварии в районе кафе «Панорама» лишили свободы на 4 года

Приговор водителю был вынесен 8 сентября. Мужчину судили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следствием и судом установлено, что 29 сентября 2016 года мужчина, находясь за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП в районе первого километра автодороги Благовещенск – Бибиково. Мужчина превысил скорость, в результате не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda Demio, который двигался по своей полосе с разрешенной скоростью.

В результате пассажирка «мазды» 1978 года рождения получила травмы, от которых скончалась на месте, а водитель этого автомобиля 1975 года рождения и пассажиры «хендая» 2000 и 1997 годов рождения получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось позже, перед совершением ДТП двое благовещенцев, один из которых являлся работником автомойки, расположенной в областном центре, незаконно завладели находящимся на ней автомобилем Hyundai Santa Fe. Затем они приехали к своим знакомым и после распития спиртных напитков поехали кататься по Благовещенску. 1 октября подозреваемого заключили под стражу.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года 6 месяцев. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано работником прокуратуры Благовещенска, сообщает областная прокуратура.