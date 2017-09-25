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Виновника смертельной аварии в районе кафе «Панорама» лишили свободы на 4 года

Виновника смертельной аварии в районе кафе «Панорама» лишили свободы на 4 года

В Благовещенске вынесли приговор 26-летнему мужчине, по вине которого погиб человек. Как сообщало Амур.инфо, год назад горожанин, находясь за рулем в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу в районе кафе «Панорама» и врезался в «мазду». В результате пассажирка «мазды» погибла, еще троим нанесен тяжкий вред здоровью.

Приговор водителю был вынесен 8 сентября. Мужчину судили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следствием и судом установлено, что 29 сентября 2016 года мужчина, находясь за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП в районе первого километра автодороги Благовещенск – Бибиково. Мужчина превысил скорость, в результате не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda Demio, который двигался по своей полосе с разрешенной скоростью.

В результате пассажирка «мазды» 1978 года рождения получила травмы, от которых скончалась на месте, а водитель этого автомобиля 1975 года рождения и пассажиры «хендая» 2000 и 1997 годов рождения получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось позже, перед совершением ДТП двое благовещенцев, один из которых являлся работником автомойки, расположенной в областном центре, незаконно завладели находящимся на ней автомобилем Hyundai Santa Fe. Затем они приехали к своим знакомым и после распития спиртных напитков поехали кататься по Благовещенску. 1 октября подозреваемого заключили под стражу.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 2 года 6 месяцев. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано работником прокуратуры Благовещенска, сообщает областная прокуратура.

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#ДТП #закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    мда

  • ВалерияЯ

    ВалерияЯ
    2 часа назад

    4 года поселения??? А че не условку? Чего уж там....

  • володька

    володька
    2 часа назад

    хочешь убить человека садись за руль и вперед.. кто убил человека в кафе на ленина дали 13 лет строгача, а тут всего 4 года поселения...там и там смерть.. дак еще 3 инвалида осталось и машина в хлам.. как ущерб возмещать будет. варежки на поселении шить...

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    пока законодательно не утвердят принцип ужесточения наказания к автоубийцам, применяя дополнительные критерии по увеличению сроков и материальной компенсации, на дорогах будет пьяный беспредел. если любой (любого статуса, вероисповедания и т.п. отмазок) будет точно уверен, что если находясь в нетрезвом виде он с помощью авто убил человека и повредил имущество, то ему неминуемо грозит МИНИМУМ 15 лет строгого режима и компенсация пострадавшим МИНИМУМ 1 млн. р, а возможно срок и сумма будет больше, тогда и кол-во пьяных водятлов очень быстро сократится.

  • rediska

    rediska
    1 час назад

    Nikodimпока законодательно не утвердят принцип ужесточения наказания к автоубийцам, применяя дополнительные критерии по увеличению сроков и материальной компенсации, на дорогах будет пьяный беспредел. если любой (любого статуса, вероисповедания и т.п. отмазок) будет точно уверен, что если находясь в нетрезвом виде он с помощью авто убил человека и повредил имущество, то ему неминуемо грозит МИНИМУМ 15 лет строгого режима и компенсация пострадавшим МИНИМУМ 1 млн. р, а возможно срок и сумма будет больше, тогда и кол-во пьяных водятлов очень быстро сократится.


    Чото я сомневаюсь

  • Hirurg

    Hirurg
    1 час назад

    Наверно за машину будет отдельное делопроизводство по гражданскому иску.. Но тем не менее. 1 труп и 3 тяжело пострадавших по вине пьяного утырка.. И всего 4 года!!!!???? Ребят, это нонсенс...

  • Док

    Док
    1 час назад

    так у нас тут у всех колония-поселение, а ему еще и обед по расписанию..

  • Перметрин

    Перметрин
    1 час назад

    Все потому, что отношения к машинам и водителям у нас расхлябанное..а между тем автомобиль по сути является оружием, причем с приличным убойным действием. И в некоторых странах проще получить право на владение огнестрельным оружием, чем водительские права.

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    12 минут назад

    Nikodim

    пока законодательно не утвердят принцип ужесточения наказания к автоубийцам, применяя дополнительные критерии по увеличению сроков и материальной компенсации, на дорогах будет пьяный беспредел. если любой (любого статуса, вероисповедания и т.п. отмазок) будет точно уверен, что если находясь в нетрезвом виде он с помощью авто убил человека и повредил имущество, то ему неминуемо грозит МИНИМУМ 15 лет строгого режима и компенсация пострадавшим МИНИМУМ 1 млн. р, а возможно срок и сумма будет больше, тогда и кол-во пьяных водятлов очень быстро сократится.



    Тогда на дорогах будет гаишный беспредел. С такой дубинкой (угроза 15-ти лет строгача) можно любого виновника ДТП развести на немалое количество монет.

  • Nikodim

    Nikodim
    6 минут назад

    Пафнутий Феофаныч

    Nikodim

    пока законодательно не утвердят принцип ужесточения наказания к автоубийцам, применяя дополнительные критерии по увеличению сроков и материальной компенсации, на дорогах будет пьяный беспредел. если любой (любого статуса, вероисповедания и т.п. отмазок) будет точно уверен, что если находясь в нетрезвом виде он с помощью авто убил человека и повредил имущество, то ему неминуемо грозит МИНИМУМ 15 лет строгого режима и компенсация пострадавшим МИНИМУМ 1 млн. р, а возможно срок и сумма будет больше, тогда и кол-во пьяных водятлов очень быстро сократится.



    Тогда на дорогах будет гаишный беспредел. С такой дубинкой (угроза 15-ти лет строгача) можно любого виновника ДТП развести на немалое количество монет.



    "находясь в нетрезвом виде" - это не любой виновник ДТП.



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