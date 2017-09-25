Московские рейсы «ВИМ-Авиа» в Амурской области с 6 октября сможет заменить «Икар»

От длительной задержки рейса «ВИМ–Авиа» из Москвы в Благовещенск пострадали примерно 350 человек. Они имеют право на компенсацию, но следует обращаться в суд. Маловероятно, что авиакомпания сама выплатит людям деньги. Об этом на пресс-конференции 25 сентября рассказал руководитель благовещенского аэропорта Валерий Шлегель.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авиарейс компании «ВИМ–Авиа» в субботу, 23 сентября, задержался почти на сутки. Самолет должен был прилететь в 8 часов утра субботы, а приземлился в благовещенском аэропорту только в шестом часу утра в воскресенье. 24 сентября рейс вообще был отменен.

Валерий Оттович добавил, что в понедельник, 25 сентября, самолет «ВИМ–Авиа» всё-таки вылетел по расписанию, и все сотрудники аэропорта, по его словам, вздохнули с облегчением.

У авиакомпании существуют серьезные проблемы. Валерий Шлегель рассказал, что у «ВИМ–Авиа» имеются значительные долги и перед аэропортом, и перед смежными организациями. «Иски о взыскании долгов находятся в судах, – пояснил гендиректор. – Но, поскольку нам важно, чтобы наши амурские пассажиры улетели, поэтому мы не можем применить другие меры».

По словам министра транспорта Амурской области Андрея Тягло, ситуация была не совсем неожиданной. «Самолеты компании летали зимой с загрузкой 40–60 % максимум. И у меня уже тогда было подозрение, что без изменения политики на региональном фоне, без введения каких-то компенсаций Минтрансом и Росавиацией у компании рано или поздно появятся финансовые проблемы», – признался министр.

Он заявил, что областное правительство ищет пути решения сложившейся проблемы. «ВИМ–Авиа» является ведущим перевозчиком в Благовещенске. Самолеты этой компании делают семь рейсов на Москву, две другие – по четыре. Сейчас ведутся переговоры с компаниями «Икар» и «Уральские авиалинии», чтобы они заполнили пустоту, если «ВИМ–Авиа» не сможет выполнять перевозки.

«Я проводил переговоры с руководством компании "Икар" с предложением увеличения частоты рейсов на Москву. Глава авиакомпании Петр Константинович Соловьев заверил меня, что, если с "ВИМ–Авиа" не будет найдено решение, "Икар" заполнит пустоты и с 6 октября готов выполнять шесть рейсов в неделю. Сейчас ведутся дополнительные переговоры, чтобы они добавили седьмую частоту. С "Уральскими авиалиниями" также будем проводить переговоры», – обрисовал ситуацию Андрей Тягло.

Валерий Шлегель сказал также, что необходимо, чтобы на московских рейсах работали несколько компаний. «Если перевозчик останется только один, то ему будет трудно удержаться от повышения цен на билеты», – сказал Валерий Оттович.

Более радикальным решением проблемы авиаперевозок стало бы приглашение «Аэрофлота» и его дочерних компаний. Однако их широкофюзеляжные самолеты не могут использовать взлетно-посадочную полосу Благовещенского аэропорта.

«Работы по ее реконструкции мы должны были начать в этом году, – признался Андрей Тягло. – Но, к сожалению, их пришлось отложить на начало 2018 года».

«Реконструкция – это название проекта, фактически же это строительство новой взлетно-посадочной полосы, – дополнил Валерий Шлегель. – Проектные работы были закончены два года назад, получены положительные заключения Главгосэкспертизы. У заказчика – Росавиации – уже два года назад появились все основания для начала работ. Но они пишут нам, что средств на это нет, так как все средства идут на строительство аэродромов, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Но нам непонятно, почему для области, где вводятся такие крупные федеральные проекты, не могут найти 4 миллиарда рублей для строительства взлетно-посадочной полосы».

Он добавил, что в «Аэрофлот» обращения посылали неоднократно, и ответ всегда был один: стройте взлетно-посадочную полосу, и компания придет на своих «Аэробусах-330».

В заключение Андрей Тягло добавил: создается стойкое впечатление, что в авиаперевозках возник системный кризис. Он не затрагивает только один регион и только одно предприятие. Регуляторами его могут быть только Минтранс России и Росавиация. Самолеты летят из Благовещенска в Москву с неполной наполняемостью, поэтому необходима поддержка авиасообщений.