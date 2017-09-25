Возле дома на Игнатьевском шоссе снова прохудилась канализация (видео)

Жильцы дома № 3 на Игнатьевском шоссе снова забили тревогу. На углу дома опять прорываются из-под земли канализационные воды. О том, как это происходит, горожане сняли видео и прислали его в редакцию ИА «Амур.инфо».

С «канализационной» проблемой местные жители столкнулись пару недель назад. Люди обращались в «Амурводоканал», ситуацию освещали амурские СМИ. Почти сразу после огласки ситуации, говорят жители дома, проблему устранили, но, как оказалось, ненадолго.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» сообщили, что в настоящее время на месте находятся специалисты АКС. «Сейчас там уже ничего не вытекает, все перекрыто. Ведутся работы», – сказали в пресс-службе.