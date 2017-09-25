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25сентября
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сегодня, 11:37 7

Возле дома на Игнатьевском шоссе снова прохудилась канализация (видео)

Возле дома на Игнатьевском шоссе снова прохудилась канализация (видео)

Жильцы дома № 3 на Игнатьевском шоссе снова забили тревогу. На углу дома опять прорываются из-под земли канализационные воды. О том, как это происходит, горожане сняли видео и прислали его в редакцию ИА «Амур.инфо».

С «канализационной» проблемой местные жители столкнулись пару недель назад. Люди обращались в «Амурводоканал», ситуацию освещали амурские СМИ. Почти сразу после огласки ситуации, говорят жители дома, проблему устранили, но, как оказалось, ненадолго.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» сообщили, что в настоящее время на месте находятся специалисты АКС. «Сейчас там уже ничего не вытекает, все перекрыто. Ведутся работы», – сказали в пресс-службе.

Просмотров всего: 681

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Шо, опять ???

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Только все засыпали и вот опять...

  • Тундра

    Тундра
    53 минуты назад

    Плитку и дорожки жалко. У меня такое чувство, что у нашего бюджета деньги некуда девать. Ну сколько можно делать и переделывать?!

  • Olivyeva

    Olivyeva
    48 минут назад

    В том гнилом углу микрахи

    земля как пух должна быть.

    Постоянно роют и зарывают.

    Работы непочатый край.

    И лужи с грязью там неистребимы.

    Благоустройства лет 20 тот угол точно не видел.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    34 минуты назад

    А чё там благоустравивать? если мну не изменяет память (хотя давно там не была - мож чё и поменялось) - на том углу зарыта КНС повысительная для всей микрахи.

    Вся канализация через неё и далее по мухина? проходит.

    так что рыть там будут бесконечно ... можно не облагораживать)

  • nerro

    nerro
    27 минут назад

    церкву там надо разместить, прям поверх коллектора...

  • Olivyeva

    Olivyeva
    19 минут назад

    КРЯ!!!А чё там благоустравивать? если мну не изменяет память (хотя давно там не была - мож чё и поменялось) - на том углу зарыта КНС повысительная для всей микрахи.

    Вся канализация через неё и далее по мухина? проходит.

    так что рыть там будут бесконечно ... можно не облагораживать)


    КРЯ,

    Там за домом дорожки были, когда то были, давно очень...

    Рыли там, давно рыли,

    А дорожки так и не положили.

    Деревья стоят, выросли саженцы, заботливо посаженные жителями дома,

    Но вид как в заброшенном лесу.

    Как раз местечко для нового "храма на гуане"

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