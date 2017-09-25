В Белогорске водитель «Нивы» сбил пенсионерку (видео)

Утром 25 сентября в Белогорске произошло ДТП, в котором пострадала пешеход. Водитель автомобиля «Нива» сбил 66-летнюю женщину. Случилось это в районе пересечения улиц Кирова и Гагарина.

Как рассказали в амурском управлении МВД, предварительно установлено, что пешеход переходила дорогу в неположенном месте. В итоге женщина получила травмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. Видео: dtp_belogorsk

Просмотров всего: 783

#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Екатерина PL