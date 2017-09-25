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25сентября
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сегодня, 11:17 2

Юная благовещенка стала солистом Детского хора России

Юная благовещенка стала солистом Детского хора России

С 30 августа по 19 сентября в детском центре «Артек» проходил конкурс солистов Детского хора России. На большой сцене звучали 500 детских голосов из 59 регионов страны. В течение смены ребята соревновались за престижное звание солиста хора, состоящего из тысячи юных исполнителей.

От Амурской области были приглашены участники образцового хора «Детство» Центральной детской школы искусств Благовещенска под руководством художественного руководителя Татьяны Бедёриной.

По итогам конкурса сертификаты солистов Детского хора России и звание победителя получили 19 человек, среди которых и благовещенская вокалистка – солистка хора «Детство» Елизавета Долженкова. Лучшие из лучших получили право выступить с концертом в Кремлевском дворце в декабре этого года, сообщает мэрия.

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#дети #конкурсы #культура

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Комментарии
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  • Викторовна

    Викторовна
    1 час назад

    Ура!!! Молодцы наши ребята! Поздравляю!!!

  • Леонидова

    Леонидова
    30 минут назад

    Слушала Лизу, золотой голосочек у девочки, поздравляю!

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