Стройплощадки моста через Амур подключили к электричеству

Проведенные компанией работы стали первым этапом реализации договора на технологическое присоединение, который был подписан в марте этого года. Общая заявленная мощность объектов по договору составит 4,7 мегаватта. Всего в рамках проекта Амурским электрическим сетям необходимо построить около 40 километров линий электропередачи классом напряжения 10 киловольт девять трансформаторных подстанций, а также провести реконструкцию действующей линии, заменив провод на участке в 7 километров.

Соглашение о строительстве мостового перехода через Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ было подписано правительствами двух государств в 1995 году. В сентябре 2015 года в него были внесены изменения. На паритетной основе в марте 2016 года создана совместная российско-китайская компания, с которой власти Амурской области и провинции Хэйлунцзян заключили концессионный договор на строительство и эксплуатацию, содержание и обслуживание пограничного мостового перехода.

Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 километров. Общая длина основного моста – 1 284 метра, ширина – 14,5 метра. Это будет вантовый мост с низкими пилонами с двухполосной автодорогой. Стоимость строительства оценивается в 356 миллионов долларов, две трети вложений придется на российскую сторону.

По окончании строительства мост станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской государственной границы. Планируется, что в 2019 году мост сдадут в эксплуатацию и по нему начнется движение автотранспорта.