В Благовещенске вторую неделю ищут 24-летнего Виктора Борисова

Родные также отмечают, что Виктор – спокойный молодой человек, немного замкнутый, он не пьет и не курит. Ни друзья, ни коллеги не знают, что могло с ним произойти.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, нос прямой, волосы прямые черные, глаза черные. Особая примета: на шее татуировка в виде птицы, на левой щеке татуировка в виде перевернутого креста, над правой бровью – надпись латинскими буквами.

На момент ухода был одет в спортивный костюм и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, полиция просит сообщить по телефонам: 59-47-38, 59-47-29, 02.