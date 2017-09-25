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25сентября
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сегодня, 10:08 3

В Благовещенске вторую неделю ищут 24-летнего Виктора Борисова

В Благовещенске вторую неделю ищут 24-летнего Виктора Борисова

Благовещенские полицейские продолжают искать 24-летнего Виктора Борисова, пропавшего неделю назад. 18 сентября молодой человек ушел из дома, и до сих пор о нем ничего неизвестно. Со слов родственников, парень оставил дома мобильный телефон.

Родные также отмечают, что Виктор – спокойный молодой человек, немного замкнутый, он не пьет и не курит. Ни друзья, ни коллеги не знают, что могло с ним произойти.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, нос прямой, волосы прямые черные, глаза черные. Особая примета: на шее татуировка в виде птицы, на левой щеке татуировка в виде перевернутого креста, над правой бровью – надпись латинскими буквами.

На момент ухода был одет в спортивный костюм и кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, полиция просит сообщить по телефонам: 59-47-38, 59-47-29, 02.

Просмотров всего: 1933

#происшествия

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    Уж очень у парня внешность не ординарная. И наколок столько на видных местах...

  • георгич

    георгич
    2 часа назад

    тоже наверно пошел свой путь искать,

  • Hirurg

    Hirurg
    1 час назад

    Никогда не понимал.. Ну допустим у тебя проблемы в семье, на работе, с друзьями.. Всё тебя достало, хочешь всё бросить и отправиться строить жизнь по новой.. Да пожалуйста!! Но родственники-то здесь причем.. Зачем их оставлять в неведении, страхе, панике.. Почему нельзя хотя бы сообщить о том где ты как ты.. В 21 веке масса способов это сделать.. Но нет же, куда лучше создать вокруг себя какую-то интригу, включить свой дебильный эгоизм, куда-то свалить, телефон оставить дома итд.Идиотизм..!

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