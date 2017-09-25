«Ведомости»: проблема с компанией «ВИМ-Авиа» может усугубиться

По словам чиновника, обслуживание рейсов в прошедшие пятницу-субботу было продолжено только после того, как гарантийное письмо в адрес «Домодедово» об оплате топлива дала «Татнефть». Но топливо предоставлено только до понедельника включительно. Поскольку собственных средств на текущую деятельность «ВИМ-Авиа» не хватает, ей потребуются внешние источники финансирования.

«ВИМ-авиа» должна аэропорту около 500 миллионов рублей, добавляет собеседник «Ведомостей». А федеральный чиновник говорит о нескольких сотнях миллионов рублей долга.

Перевозчик на прошлой неделе уже попросил власти о помощи, говорит представитель курирующего транспорт вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигулина. Речь идет о госгарантиях по кредитам. Дворкович, по ее словам, переправил письмо в Минтранс с предложением «проработать».

Представитель Минтранса информацию о письме не комментирует. Зато министерство начало готовиться к возможному краху авиакомпании. По его словам, Росавиации уже поручено проработать с авиаперевозчиками маршрутную сеть «ВИМ-Авиа» с целью определения ответственных за перевозку пассажиров, в случае если та не сможет выполнять рейсы. Будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков компании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж билетов, добавляет представитель Минтранса. Он также рекомендует пассажирам чартерных рейсов авиакомпании еще до выезда в аэропорт уточнять у своего туроператора информацию о выполнении рейсов.

«ВИМ-авиа» ищет агента по реструктуризации долгов, говорит менеджер крупного банка.

Справочно:

– за июнь «ВИМ-Авиа» нарушила отдых 30 000 туристов;

– в зоне риска находятся еще 50 000–70 000 человек.