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25сентября
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сегодня, 10:03 0

Пропавшая в Благовещенске 15-летняя девочка нашлась

Пропавшая в Благовещенске 15-летняя девочка нашлась

15-летняя Соня Трофимова, которая пропала несколько дней назад в Благовещенске, найдена. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в полиции города, девочка самостоятельно вернулась домой 24 сентября.

Жизни и здоровью благовещенки ничто не угрожает. Стражи порядка выясняют причины и обстоятельства ухода девочки из дома.

Как сообщало Амур.инфо, Соня Трофимова ушла из дома, не вернувшись, 22 сентября. Юную горожанку разыскивали родственники и полиция.

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#дети #происшествия

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