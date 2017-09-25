Пропавшая в Благовещенске 15-летняя девочка нашлась
15-летняя Соня Трофимова, которая пропала несколько дней назад в Благовещенске, найдена. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в полиции города, девочка самостоятельно вернулась домой 24 сентября.
Жизни и здоровью благовещенки ничто не угрожает. Стражи порядка выясняют причины и обстоятельства ухода девочки из дома.
Как сообщало Амур.инфо, Соня Трофимова ушла из дома, не вернувшись, 22 сентября. Юную горожанку разыскивали родственники и полиция.
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