Гость дневного эфира «Эха Москвы в Благовещенске»: писатель Виктор Ерофеев

25 сентября в полуденном эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» слушателей ждет интервью Михаила Митрофанова с писателем Виктором Ерофеевым. Разговор пойдет о Хэйхэ и том, почему нельзя догнать Китай; об отношении к юбилеям; о суевериях и о том, что такое «индустрия предрождественского периода».

Также с гостем поговорят о подвиге отца, о казенном патриотизме, о том, на что похожа история России. Кроме того – о том, почему литература никого ничему не учит, и о нищете философии.

Ведущие дневного разворота – Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.