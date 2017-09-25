Ясно, до плюс 20: прогноз погоды в Амурской области на 25 сентября

Фото: joyreactor.cc

В понедельник, 25 сентября, в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы составят 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до 15-20 градусов.

Слабые, умеренные дожди, гроза возможны только на севере области. Температура воздуха в дожде – 5...10 градусов выше нуля. В Благовещенске ясно, без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров. Уличные термометры покажут +18...+20 градусов.

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Нина Гвоздкова