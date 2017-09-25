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25сентября
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сегодня, 08:30 13

МВД хочет обязать водителей носить одежду со светоотражателями

МВД хочет обязать водителей носить одежду со светоотражателями
Фото: nversia.ru

МВД России подготовлена поправка в Правила дорожного движения, касающаяся использования световозвращающих элементов. В ведомстве предлагают добавить новый пункт 2.3.4., в соответствии с которым водитель транспортного средства обязан носить светоотражающие жилеты или куртки.

Нововведение коснется тех водителей, которые будут находиться вне населенных пунктов на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости.

Как сообщается на сайте МВД, это нововведение обусловлено статистическими данными. Количество наездов на водителей, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или обочине, возросло. За 6 месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что почти на 5 процентов больше аналогичного показателя прошлого года.

В большинстве случаев водители находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволяло другим водителям транспортных средств вовремя их заметить и предотвратить наезд.

Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения этой практики и в России, считают в ведомстве.

Проект постановления правительства РФ в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

Просмотров всего: 520

#закон #транспорт

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Комментарии
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  • ALEX90-BLG

    ALEX90-BLG
    1 час назад

    Согласен. Нужное дело.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    тогда уж и пеших ВСЕХ приодеть , а то шляются по проезжей части (((

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    А улицы не пробовали освещать? Интересно обязали днем ездить с включенными фарами кроме сборов штрафов за не включенные ходовые огни. Есть статистика о снижении пострадавших пешеходах? А вообще хорошая идея обязать всех пешеходов ходить со светоотражающими полосками и штрафовать всех у кого их нет, пополним бюджет.

    Еще обязать всех пешеходов носить аптечку мало ли чего.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    59 минут назад

    Фонарь на лоб !!!

    Обязать в багажнике возить личного регулировщика-с-жезлом на случай непредвиденной остановки днём, ночью, на закате и рассвете.

    И бетонный блок. дабы в случае аварии заместо треугольника вытаскивать и выставлять.

    задолбали идиоты. накой тогда аварийка в машинах предусмотрена? издалека не видать, что фары мигают?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    58 минут назад

    холостяк

    А улицы не пробовали освещать? Интересно обязали днем ездить с включенными фарами кроме сборов штрафов за не включенные ходовые огни. Есть статистика о снижении пострадавших пешеходах? А вообще хорошая идея обязать всех пешеходов ходить со светоотражающими полосками и штрафовать всех у кого их нет, пополним бюджет.

    Еще обязать всех пешеходов носить аптечку мало ли чего.



    вот !!!

    и тогда в сирии наступит мир !!!

    и мы сможем помочь Киму !!

  • OlgaD

    OlgaD
    55 минут назад

    холостяк

    А улицы не пробовали освещать? Интересно обязали днем ездить с включенными фарами кроме сборов штрафов за не включенные ходовые огни. Есть статистика о снижении пострадавших пешеходах? А вообще хорошая идея обязать всех пешеходов ходить со светоотражающими полосками и штрафовать всех у кого их нет, пополним бюджет.

    Еще обязать всех пешеходов носить аптечку мало ли чего.



    а вот обязать пешеходов носить светоотражающие полоски за городом , было б не плохо. Таких наездов тоже не мало

  • Oldlord

    Oldlord
    53 минуты назад

    Кто-то лоббирует продажу спецжилетов?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    51 минута назад

    OlgaD

    а вот обязать пешеходов носить светоотражающие полоски за городом , было б не плохо. Таких наездов тоже не мало



    о том и речь , всех , кто за МКАДом

  • karlik nos

    karlik nos
    43 минуты назад

    и шапочку ,с лампочкой вместо бубончика , тоже не мешало бы

  • Амура_2017

    Амура_2017
    40 минут назад

    OlgaD

    холостяк

    А улицы не пробовали освещать? Интересно обязали днем ездить с включенными фарами кроме сборов штрафов за не включенные ходовые огни. Есть статистика о снижении пострадавших пешеходах? А вообще хорошая идея обязать всех пешеходов ходить со светоотражающими полосками и штрафовать всех у кого их нет, пополним бюджет.

    Еще обязать всех пешеходов носить аптечку мало ли чего.



    а вот обязать пешеходов носить светоотражающие полоски за городом , было б не плохо. Таких наездов тоже не мало



    Достаточно просто установить фонари, чтобы люди не ходили в кромешной тьме. Да и водители бы видели пешеходов. И светоотражающие полоски бы не понадобились.

  • Oldlord

    Oldlord
    36 минут назад

    Рудольф Шнапс

    всех , кто за МКАДом



    По нашу сторону или внутри?



  • 55

    55
    29 минут назад

    Oldlord

    Кто-то лоббирует продажу спецжилетов?



    Даже не лоббируют, а просто нагло обогащаются. Откуда потом у руководства МВД миллиарды в квартирах находят. Все очевидно. То аптечки, то включенные лампочки, то удерживающие устройства (кресла), ...., теперь светоотражающие жилеты. Достаточно перед этим заводик по их производству по дешевке купить.



  • БаРмалей

    БаРмалей
    7 минут назад

    Каску включить обязательно и обязать носить всех депутатов на работу...

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