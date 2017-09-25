МВД хочет обязать водителей носить одежду со светоотражателями

Фото: nversia.ru

МВД России подготовлена поправка в Правила дорожного движения, касающаяся использования световозвращающих элементов. В ведомстве предлагают добавить новый пункт 2.3.4., в соответствии с которым водитель транспортного средства обязан носить светоотражающие жилеты или куртки.

Нововведение коснется тех водителей, которые будут находиться вне населенных пунктов на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости.

Как сообщается на сайте МВД, это нововведение обусловлено статистическими данными. Количество наездов на водителей, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или обочине, возросло. За 6 месяцев 2017 года произошло 66 таких ДТП, что почти на 5 процентов больше аналогичного показателя прошлого года.

В большинстве случаев водители находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволяло другим водителям транспортных средств вовремя их заметить и предотвратить наезд.

Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения этой практики и в России, считают в ведомстве.

Проект постановления правительства РФ в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.