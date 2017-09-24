Гран-при 15-го фестиваля «Амурская осень» отправится в Якутию

В воскресенье вечером, 24 сентября, в Благовещенске прошла церемония закрытия «Амурской осени – 2017». Стали известны победители фестиваля кино и театра. Так, спектакль «Мой внук Вениамин» завоевал сразу четыре награды. А Гран-при вручили якутскому режиссеру.

Открыл вечер президент фестиваля Сергей Новожилов. Он отметил, что грустно расставаться с участниками «Амурской осени». Выразил надежду, что самолет тех звезд, которые завтра отправятся в Москву, не будет задержан. Сергей Новожилов сказал, что начинается подготовка к следующей «Амурской осени», 16-й по счету.

«15-я выдалась насыщенной, необычной. Надеюсь, что зрители, посещавшие мероприятия, остались довольны», – отметил президент фестиваля.

Новожилову вручили удостоверение нагрудного знака «За заслуги перед Амурской областью».

Приз губернатора региона достался Наталье Варлей. От ювелирной компании она также получила золотую подвеску с бриллиантами. В ответ Варлей исполнила песню «Вечер с коньяком», пояснив, что это любимая песня Сергея Новожилова.

Приз мэра Благовещенска получила актриса Лариса Лужина, как и картину с журавлями, выполненными из амурских полудрагоценных камней.

Ольга Лысенко вручила приз оргкомитета фестиваля и картину Алексея Сидорова, выполненную в технике деревянной резьбы, продюсеру, руководителю театра современной антрепризы Альберту Могинову.

Приз имени Гайдая «За вклад в комедию» вручил мэр Свободного Юрий Романов Ирине Муравьевой. Она в ответ исполнила лирическую песню под всеобщие аплодисменты.

В конкурсе антрепризы приз за лучшую роль второго плана вручала гендиректор «ГТРК Амур» Татьяна Белякова. Жюри назвало здесь победительницей одну из героинь спектакля «Мой внук Вениамин» Надежду Лумпову.

Приз за лучшую женскую роль отправится народной артистке СССР Лии Ахеджаковой.

Приз за лучшую мужскую роль получил Дмитрий Мухамадеев – за роль в спектакле «Игроки». Награду пообещала ему передать драматург родом из Благовещенска Яна Стародуб.

Приз за лучшую режиссерскую работу в антрепризе вручал председатель театрального жюри Иосиф Райхельгауз. Он достался режиссеру Марфе Горвиц за спектакль «Мой внук Вениамин».

Спецприз жюри за создание художественного произведения в пространстве антрепризы вручили Ефиму Спектору.

Итого «Мой внук Вениамин» взял сразу четыре приза.

Приз за лучший спектакль вручила Ольга Будина, он достался постановке «Игроки».

Председатель короткого метра Елена Гликман отметила, что в конкурсе были отсмотрены 24 картины, и споров о победителях почти не возникло.

Спецдиплом за «услышанный голос поколения» присудили режиссеру Александру Варлей – «Тебе на С».

Спецдиплом жюри за верность жанру получил фильм «Время жить, время умирать» режиссера Владимира Полякова.

Диплом за лучшую мужскую роль получили два актера – Эльдар Калимулин за роль в фильме «Дым» режиссера Ивана Плечева и Алексей Филимонов за роль в картине «Я остаюсь».

Марина Васильева получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Кость».

Приз за лучшую режиссуру достался Дмитрию Булгакову, который привез на «Амурскую осень» картину «Дом на голове Клаузевертца».

Жюри единогласно решило признать лучшим короткометражным фильмом «Чудная баба» режиссера Данилы Дунаева.

В «иностранном кино» вручили четыре приза. Лучшими актрисами, по мнению жюри, стали итало-француженка Валерия Бруни-Тедески и Ай Лия. Кандидатур на приз за лучшую мужскую роль жюри не выделило.

Награда за лучшую режиссуру досталась режиссеру с Кипра Петерсу Чараламбусу – «Мальчик на мосту».

Приз за лучший зарубежный фильм вручила председатель жюри Майя-Гозель Аймедова, им стала итальянская лента «Как сумасшедшие».

Приз президента фестиваля получил спектакль «Пленные духи». Получать диплом и статуэтку вышла жена умершего два года назад режиссера спектакля, Анна Агеева.

«Журавля» за вклад в кино получила Майя-Гозель Аймедова.

Приз от амурского министерства культуры и архивного дела вручили Юлии Мельниковой за фильм «Люба».

Приз прессы получила «Мастерская» Владимира Олейникова, фильм был создан при поддержке «Киноакадемии Никиты Михалкова».

Сразу два приза – зрительских симпатий и зрительского жюри – вручили фильму «Сын» Вячеслава Росса.

В конкурсе полного метра приз за лучшую женскую роль жюри единогласно присудило Надежде Ивановой за фильм «Близкие».

Приз за лучшую мужскую роль получил Андрис Кейшс за фильм «Сын».

Приз за лучшую операторскую работу присудили Сергею Кулишенко за фильм «Мой лучший друг».

Приз за лучший сценарий получил фильм «Доминика».

Награда за режиссерскую работу досталась Ксении Зуевой за фильм «Близкие».

А Гран-при имени Валерия Приемыхова вручили картине «Весенняя пора. Детство, которое мы не знали» якутского режиссера Алексея Романова.

Подробности церемонии закрытия фестиваля кино и театра «Амурская осень – 2017» читайте вскоре в рубрике «Культпросвет».