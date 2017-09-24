В «ВИМ‐Авиа» опровергают инцидент с потерянным гробом

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Как сообщало Амур.инфо, о пропаже гроба рассказала одна из пассажирок задержанного в Благовещенск авиарейса. По словам женщины, ее знакомые заплатили «ВИМ-Авиа» 118 тысяч рублей за доставку гроба с умершим родственником в областной центр. Однако когда начались массовые задержки рейсов и самолет с телом не прилетел, выяснилось, что никто не знает, куда пропал гроб.

22-23 сентября в столичном аэропорту Домодедово были задержаны на неопределенный срок более 10 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», в том числе в Благовещенск. В столицу Приамурья рейс прибыл только 24 сентября в 05:33. Рейсы между Домодедово и Благовещенском 24 сентября были полностью отменены.

После задержек авиарейсов свои проверки начали следователи и прокуратура.