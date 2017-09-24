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В районе Чигирей закрыли сезон мотокросса финалом областных соревнований

В районе Чигирей закрыли сезон мотокросса финалом областных соревнований

24 сентября в районе села Чигири состоялся финал чемпионата и первенства Амурской области по мотоциклетному спорту в дисциплине мотокросс. В заключительном, 6-м, этапе соревнований приняли участие 37 гонщиков.

Возраст участников составил от 12 до 70 лет. Всех состязающихся разделили на 6 классов, в зависимости от мощности двигателя мотоцикла.

Погода не способствовала мотокроссу – трасса оказалась размыта. Из-за этого уже на старте двое спортсменов столкнулись и упали в грязь. К счастью, для них всё обошлось без последствий.

Победителей чемпионата и первенства наградили кубками и медалями.

Сезон мотокросса в Приамурье завершен. Тем не менее уже расписан календарь состязаний на следующий год, который в скором времени будет опубликован.

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#спорт #транспорт

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