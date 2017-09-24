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24сентября
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сегодня, 16:25 4

В Благовещенск прибыли олимпийские чемпионы

В Благовещенск прибыли олимпийские чемпионы

В Благовещенск приехали чемпионы Олимпийских игр прошлых лет. В столице Приамурья они посетили, в том числе, Амурскую областную детско-юношескую спортивную школу. Ее воспитанники показали высоким гостям, на что способны.

Ребята устроили показательные выступления для олимпийцев в двух залах школы. Они показали свои умения в легкой атлетике, прыжках в высоту, карате, спортивной и художественной гимнастике. Также для гостей провели небольшую презентацию.

«Победа – это большой труд. Мне сейчас очень приятно смотреть в этой школе ребятишек, которые занимаются гимнастикой, легкой атлетикой, потому что это всё моё, пройденное поэтапно перед волейболом. Я занималась художественной, спортивной гимнастикой, легкой атлетикой. Впоследствии это мне очень помогло в волейболе, то есть я как-то была уже физически готова», – поделилась 7-кратная чемпионка СССР по волейболу, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Нина Смолеева.

Как сообщало Амур.инфо, олимпийские чемпионы прибыли в Приамурье в рамках межрегиональной акции «Кубок "Великая Россия. Спортивная держава"». В Благовещенск они приехали из Хабаровска, а после отправятся в Белогорск. Также в области гости посетят Сковородино и Тынду.

Просмотров всего: 1015

#визиты #спорт

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Комментарии
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  • yurkakent

    yurkakent
    5 часов назад

    Не имён, не фамилий. Да я бы уволил журналиста за такую статью, или редактора. В общем того, кто за это отвечает.

  • Немо

    Немо
    4 часа назад

    По-видимому, остальные имена еще менее известны...

  • сергей с марией

    сергей с марией
    4 часа назад

    Как будто эти статьи журналисты пишут.

  • PAM

    PAM
    3 часа назад

    Судя по сальной физиономии чемпиона 70 года, делаем вывод - остальные ехали да не доехали, на сале подскользнулись видимо

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