Амурчане стали чаще вызывать пожарных не по делу

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С начала 2017 года в Амурской области было зарегистрировано 179 ложных сообщений о пожаре. В сравнении с предыдущим годом количество ложных вызовов увеличилось на 24 %.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, чаще всего причиной ложного вызова становятся детская шалость и легкомысленное поведение граждан. «Необходимо осознавать всю ответственность при вызове спецслужб, не имея на то никаких реальных причин. Все разговоры записываются, а во всех специальных службах установлены технические приспособления последнего поколения, которые позволяют определить номер и адрес звонившего», – отмечают в ведомстве.

Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой помощи или иных спецслужб влечет штраф в размере 1 000-1 500 рублей. При этом беспричинный звонок может занять линию, и нуждающийся человек не получит своевременно необходимую помощь.

Сотрудники амурского управления МЧС призывают граждан к благоразумию и соблюдению закона, просят не занимать линию без причины.