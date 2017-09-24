К общежитиям Маломырского рудника вышла медведица с медвежатами (видео)

В воскресенье утром, 24 сентября, рабочий поселок при Маломырском руднике в Селемджинском районе навестили медведи. К общежитиям вышли трое косолапых – мать и двое медвежат-пестунов.

Происходящее удалось снять на видео. Как видно на кадрах, медведей привлек бак с мусором. Приславшая ролик женщина пояснила, что звери наведываются в рабочий поселок регулярно. Также они бывают в селе Стойба, находящемся в 20 километрах от этого места.