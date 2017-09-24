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К общежитиям Маломырского рудника вышла медведица с медвежатами (видео)

К общежитиям Маломырского рудника вышла медведица с медвежатами (видео)

В воскресенье утром, 24 сентября, рабочий поселок при Маломырском руднике в Селемджинском районе навестили медведи. К общежитиям вышли трое косолапых – мать и двое медвежат-пестунов.

Происходящее удалось снять на видео. Как видно на кадрах, медведей привлек бак с мусором. Приславшая ролик женщина пояснила, что звери наведываются в рабочий поселок регулярно. Также они бывают в селе Стойба, находящемся в 20 километрах от этого места.

Просмотров всего: 1233

#животные #природа

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Быстро бегают)))

  • DrDimon

    DrDimon
    5 часов назад

    vertex

    Быстро бегают)))



    Могу поспорить, что если встретите где-нибудь таких бравых ребят, то побежите еще быстрее.

  • igor28rus

    igor28rus
    1 час назад

    от мишки не убежишь

  • PAM

    PAM
    1 час назад

    Да это же бездомные собаки ))) Где тут ЗООШ?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Да накормите же уже этих голодных мишек. От голода они к людям идут чтоб хоть чем-нибудь прокормиться.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    ольга лебедева

    Да накормите же уже этих голодных мишек. От голода они к людям идут чтоб хоть чем-нибудь прокормиться.



    Так возьмите и накормите. Вечно за вас кто-то должен делать. Только призывы писать умеете.

    Только я вам потом не завидую.

  • postal

    postal
    1 час назад

    Мишки могут привыкнуть и начнут приходить "за своим"

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